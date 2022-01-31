Резніков: Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, наразі немає

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що станом на сьогодні загрози, яка вимагала б від України перейти в режим воєнного часу, немає.

Джерело: інтерв’ю Резнікова LB.UA

Пряма мова Резнікова: "Станом на сьогодні запаси палива поповнені, набої є. Ми готові до відсічі.

Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає. Ми це обізнано оцінюємо".

Деталі: При цьому він додав, що якщо така загроза з’явиться, то Україна "своєчасно перейде на зовсім іншу систему економіки", коли "всі програми розвитку закриваються, усе фінансування піде на війну".

Наразі, за словами Резнікова, завдання міністерства – "спокійно, помірковано, без паніки планувати розвиток і робити реформи для того, щоб у найближчі роки наша армія взагалі стала непереможною".