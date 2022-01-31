Резников: Угрозы, которая требовала бы перейти на рельсы военного времени, пока нет

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что на сегодняшний день угрозы, которая требовала бы от Украины перейти в режим военного времени, нет.

Источник: интервью Резникова LB.UA

Прямая речь Резникова: "По состоянию на сегодняшний день запасы топлива пополнены, патроны есть. Мы готовы к отпору.

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Угрозы, которая требовала бы перейти на рельсы военного времени, на сегодняшний день нет. Мы это осведомленно оцениваем".

Детали: При этом он добавил, что если такая угроза появится, то "Украина своевременно перейдет на совсем другую систему экономики", когда "все программы развития закрываются, все финансирование пойдет на войну".

По словам Резникова, сейчас же задача министерства – "спокойно, умеренно, без паники планировать развитие и делать реформы для того, чтобы в ближайшие годы наша армия вообще стала непобедимой".