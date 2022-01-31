Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рєзніков обіцяє українському флоту мінні тральники і ракетні катери

Понеділок, 31 січня 2022, 14:39
Фото ілюстративне: ВМС ЗС України

Бойовий флот України у найближчі роки поповниться мінними тральниками і ракетними катерами.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню "Лівий берег"

Пряма мова Резнікова: "Є короткострокова перспектива, середньострокова і довгострокова (розвитку флоту – ред..). Програма збалансована, і ми чітко знаємо, що наступного року в нас будуть мінні тральники, через півтора – ракетні катери, через два роки – ще щось.

Ми не сидимо в парадигмі зробити щось зараз, а далі хоч трава не рости. Ми закладаємо проєкти, які, може, завершувати будемо не ми, але вони потрібні Україні. Щоб потім хтось, як я, не задумувався над питанням, чому це було не зробити п’ять років тому".

Деталі: Резніков також розповів, що сильний флот потрібен для безпеки судноплавства, адже для України заблокують Азовське чи Чорне море, то вона не зможе вивезти зерно чи метал, втратить валютні надходження в країну і не зможе фінансувати Збройні сили.

Передісторія:

  • В 2021 році тодішній міністр оборони Андрій Таран заявляв, що не пізніше ніж у 2022 році Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями.
  • У серпні Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...