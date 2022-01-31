Рєзніков обіцяє українському флоту мінні тральники і ракетні катери
Бойовий флот України у найближчі роки поповниться мінними тральниками і ракетними катерами.
Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню "Лівий берег"
Пряма мова Резнікова: "Є короткострокова перспектива, середньострокова і довгострокова (розвитку флоту – ред..). Програма збалансована, і ми чітко знаємо, що наступного року в нас будуть мінні тральники, через півтора – ракетні катери, через два роки – ще щось.
Ми не сидимо в парадигмі зробити щось зараз, а далі хоч трава не рости. Ми закладаємо проєкти, які, може, завершувати будемо не ми, але вони потрібні Україні. Щоб потім хтось, як я, не задумувався над питанням, чому це було не зробити п’ять років тому".
Деталі: Резніков також розповів, що сильний флот потрібен для безпеки судноплавства, адже для України заблокують Азовське чи Чорне море, то вона не зможе вивезти зерно чи метал, втратить валютні надходження в країну і не зможе фінансувати Збройні сили.
Передісторія:
- В 2021 році тодішній міністр оборони Андрій Таран заявляв, що не пізніше ніж у 2022 році Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями.
- У серпні Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації.