Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До 2023 року Україна отримає бойовий "москітний флот" - Таран

Середа, 7 липня 2021, 18:38
До 2023 року Україна отримає бойовий москітний флот - Таран

Не пізніше ніж у 2022 році Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями.

Джерело: міністр оборони Андрій Таран на конференції з питань українських реформ у Вільнюсі в середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це не секрет, особливо для росіян, що ми маємо насправді. У нас немає реальної зброї, яка може зупинити вторгнення з моря. Але дуже скоро, я думаю, не пізніше, ніж наступного року у нас буде, за допомогою Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, кілька маленьких кораблів, "москітний флот", але з реальними бойовими здібностями: з сучасними протикорабельними ракетами, сучасною електронною зброєю, що дозволить нам представляти певну загрозу російським морським силам".

Деталі: У той же час міністр зазначив, що цього недостатньо. "Ми працюємо над створенням більших можливостей. Цього року я підписав наказ про придбання для флоту нових систем протикорабельних ракет, які будуть розташовані на березі. Ми думаємо про те, який тип протикорабельних ракет ми придбаємо і звідки, щоб встановити на корвет, який ми будуємо в Туреччині", - зазначив Таран.

Також міністр розповів про спроби розвинути можливості з ударними гелікоптерами. "Ми робимо нові лопаті для наших ударних вертольотів, і вони також отримають нові протикорабельні ракети, які можуть бути використані проти ворога", - пояснив Таран.

Довідка: "Москітний флот" - флот швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів.

Передісторія: У жовтні 2020 року Великобританія і Україна домовились про виробництво ракетних катерів для ЗСУ. В рамках договору буде залучатися фінансування Британської експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Домовленість передбачає переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу в кораблях такого класу в Чорному і Азовському морях.

Також передбачена підтримка суднобудівних потужностей в Україні. Україна матиме можливість спостерігати і вчитися при побудові перших кораблів в Британії паралельно з модернізацією власного кораблебудування.

"Українська правда" у Threads

Теми: флотУкраїнаВелика БританіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
флот
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: