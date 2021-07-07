До 2023 року Україна отримає бойовий "москітний флот" - Таран

Не пізніше ніж у 2022 році Україна отримає "москітний флот" з бойовими можливостями.

Джерело: міністр оборони Андрій Таран на конференції з питань українських реформ у Вільнюсі в середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це не секрет, особливо для росіян, що ми маємо насправді. У нас немає реальної зброї, яка може зупинити вторгнення з моря. Але дуже скоро, я думаю, не пізніше, ніж наступного року у нас буде, за допомогою Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, кілька маленьких кораблів, "москітний флот", але з реальними бойовими здібностями: з сучасними протикорабельними ракетами, сучасною електронною зброєю, що дозволить нам представляти певну загрозу російським морським силам".

Деталі: У той же час міністр зазначив, що цього недостатньо. "Ми працюємо над створенням більших можливостей. Цього року я підписав наказ про придбання для флоту нових систем протикорабельних ракет, які будуть розташовані на березі. Ми думаємо про те, який тип протикорабельних ракет ми придбаємо і звідки, щоб встановити на корвет, який ми будуємо в Туреччині", - зазначив Таран.

Також міністр розповів про спроби розвинути можливості з ударними гелікоптерами. "Ми робимо нові лопаті для наших ударних вертольотів, і вони також отримають нові протикорабельні ракети, які можуть бути використані проти ворога", - пояснив Таран.

Довідка: "Москітний флот" - флот швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів.

Передісторія: У жовтні 2020 року Великобританія і Україна домовились про виробництво ракетних катерів для ЗСУ. В рамках договору буде залучатися фінансування Британської експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Домовленість передбачає переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу в кораблях такого класу в Чорному і Азовському морях.

Також передбачена підтримка суднобудівних потужностей в Україні. Україна матиме можливість спостерігати і вчитися при побудові перших кораблів в Британії паралельно з модернізацією власного кораблебудування.