Резников обещает украинскому флоту минные тральщики и ракетные катера

Боевой флот Украины в ближайшие годы пополнится минными тральщиками и ракетными катерами.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Левому берегу"

Прямая речь Резникова: "Есть краткосрочная перспектива, среднесрочная и долгосрочная (развитие флота – ред.). Программа сбалансирована, и мы четко знаем, что в следующем году у нас будут минные тральщики, через полтора ракетные катера, через два года еще что-то.

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Мы не сидим в парадигме сделать что-нибудь сейчас, а дальше хоть трава не расти. Мы закладываем проекты, которые, может быть, завершать будем не мы, но они нужны Украине. Чтобы потом кто-то, как я, не задумывался над вопросом, почему это было не сделать пять лет назад".

Детали: Резников также рассказал, что сильный флот нужен для безопасности судоходства, ведь если для Украины заблокируют Азовское или Черное море, она не сможет вывезти зерно или металл, потеряет валютные поступления в страну и не сможет финансировать Вооруженные силы.

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