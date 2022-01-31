Прокурор розповів, як завод "Радикал" забруднює повітря і ґрунт поблизу метро і ТРЦ у Києві

Рівень концентрації небезпечних речовин на території заводу "Радикал" та прилеглої території у радіусі 300 м перевищує допустимі норми місцями до 145 разів у повітрі та у 35 разів - у ґрунті.

Джерело: керівник Деснянської окружної прокуратури міста Києва Антон Єфімов на брифінгу 31 січня

Пряма мова: Всі, мабуть, пам'ятають причини та наслідки Мінаматської катастрофи, коли внаслідок отруєння ртуттю, на тяжку хворобу, що отримала співзвучну з містом назву, захворіли тисячі людей. Наслідки забруднення даного міста ртуттю мешканці відчувають і досі, хоча минуло понад півсторіччя.

Загальновідомо, що ртуть – це природній елемент, метал, що може токсично впливати на нервову, травну та імунну системи, а також на легені, нирки, шкіру та очі. Кожен знає про небезпеку, коли в приміщенні розбивається ртутний термометр та декілька грам токсичного металу розливається по підлозі.

Отже, не складно уявити яку небезпеку для мешканців міста Києва являє собою територія ВАТ "Радикал" за адресою: м. Київ, Червоноткацька, 61, що знаходиться посеред житлової та громадської забудови, поруч зі станцією метро "Чернігівська", торгівельними та бізнес центрами, спортивними закладами та жвавими вулицями, якими щоденно рухаються сотні тисяч людей – та яка зазнала забруднення ртуттю, а її концентрація в ґрунті та атмосферному повітрі тривалий час в кілька десятків разів перевищує гранично допустиму концентрацію".

Деталі: За словами Єфімова, досудовим розслідуванням встановлено, що рівень концентрації ртуті в атмосферному повітрі на території та поблизу території ВАТ "Радикал" перевищує від 2,1 до 145 рази нормативну ГДК.

Масова частка ртуті в ґрунті також не відповідає нормативним показникам та перевищує нормативні показники від 5,8 до 35,4 рази. Встановлено засмічення місця зберігання ртутьвмісними речовинами двох земельних ділянок на території цеху електролізу загальною площею 10102 м2 та орієнтовним об’ємом 53632 м3, трьох земельних ділянок на території шламонакопичувача (шламовому полі) загальною площею 11609 м2 та орієнтовним об’ємом 58045 м3.

Загальний обсяг ртуті та речовин, які містять ртуть, на вказаній території сягає близько 200 тисяч тонн.

Ця територія зазнала забруднення та продовжує являти собою небезпеку для киян декілька десятків років.

Довідково: Підприємство "Радикал" було введено в експлуатацію у 1951 році. До 1996 року воно займало монопольне становище на ринку виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів – пінополіуретану, бертолетової солі, гермобутилу, хімічних засобів захисту рослин.

Переважна більшість виробляємої ВАТ "Радикал" продукції була екологічної небезпечною, а саме виробництво – шкідливим.

Зупинка виробництва на ВАТ "Радикал" відбулась, 15.06.1996, без відповідних регламентних робіт та виводу потужностей з експлуатації, в результаті чого залишки хімічних речовин не вивезено з території.

Непрацююче виробництво почало руйнуватися, небезпечні речовини та сполуки, що залишилися в інженерному та технологічному обладнанні, почали становити підвищену загрозу для довкілля, потрапляючи в грунт та атмосферне повітря.

Понад 20 років мешканці прилеглих будинків, працівники поруч розташованих підприємств, установ та організацій, небайдужі кияни та екологічні активісти звертались до міських органів влади з проханням невідкладно ліквідувати екологічне забруднення або ж істотно зменшити його вплив.

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