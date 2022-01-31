Прокурор рассказал, как завод "Радикал" загрязняет воздух и почву вблизи метро и ТРЦ в Киеве

Уровень концентрации опасных веществ на территории столичного завода "Радикал" и прилегающей территории в радиусе 300 м превышает допустимые нормы местами до 145 раз в воздухе и в 35 раз - в почве.

Источник: руководитель Деснянской окружной прокуратуры города Киева Антон Ефимов на брифинге 31 января

Прямая речь: Все, вероятно, помнят причины и последствия Минаматской катастрофы, когда в результате отравления ртутью, тяжелой болезнью, получившей созвучное с городом название, заболели тысячи людей. Последствия загрязнения данного города ртутью жители испытывают до сих пор, хотя прошло более полувека.

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Общеизвестно, что ртуть – это металл, который может оказывать токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза. Каждый знает об опасности, когда в помещении разбивается ртутный термометр и несколько граммов токсичного металла разливается по полу.

Следовательно, не сложно представить какую опасность для жителей города Киева представляет собой территория ОАО "Радикал" по адресу: г. Киев, Красноткацкая, 61, расположенная посреди жилой и общественной застройки, рядом со станцией метро "Черниговская", торговыми и бизнес центрами, спортивными заведениями и оживленными улицами, по которым ежедневно движутся сотни тысяч людей – которая подверглась загрязнение ртутью, а ее концентрация в почве и атмосферном воздухе длительное время в несколько десятков раз превышает предельно допустимую концентрацию".

Детали: По словам Ефимова, досудебным расследованием установлено, что уровень концентрации ртути в атмосферном воздухе на территории и вблизи территории ОАО "Радикал" превышает от 2,1 до 145 раз нормативную ПДК.

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Массовая доля ртути в почве не соответствует нормативным показателям и превышает нормативные показатели от 5,8 до 35,4 раза. Установлено засорение места хранения ртутьсодержащими веществами двух земельных участков на территории цеха электролиза общей площадью 10102 м2 и ориентировочным объемом 53632 м3, трех земельных участков на территории шламонакопителя (шламового поля) общей площадью 11609 м2

Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на указанной территории достигает около 200 тысяч тонн.

Эта территория подверглась загрязнению и продолжает представлять собой опасность для киевлян несколько десятков лет.

Справка: Предприятие "Радикал" было введено в эксплуатацию в 1951 году. До 1996 года оно занимало монопольное положение на рынке производства в Украине некоторых видов синтетических материалов – пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений.

Подавляющее большинство производимой ОАО "Радикал" продукции было экологически опасным, а именно производство – вредным.

Остановка производства на ОАО "Радикал" произошла 15.06.1996 без соответствующих регламентных работ и вывода мощностей из строя, в результате чего остатки химических веществ не вывезены с территории.

Неработающее производство начало разрушаться, оставшиеся в инженерном и технологическом оборудовании опасные вещества и соединения стали представлять повышенную угрозу для окружающей среды, попадая в почву и атмосферный воздух.

Более 20 лет жители близлежащих домов, работники рядом расположенных предприятий, учреждений и организаций, неравнодушные киевляне и экологические активисты обращались в городские органы власти с просьбой безотлагательно ликвидировать экологическое загрязнение или существенно уменьшить его влияние.

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