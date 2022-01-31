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США планують санкції проти найближчого оточення Путіна у випадку нападу РФ на Україну – ЗМІ

Понеділок, 31 січня 2022, 17:29
Фото pixabay.com

Адміністрація США завершила роботу над списком людей, проти яких запровадять санкції у разі нового вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда".

США підготували список людей у ​​координації із союзниками. Мова йде про людей, які близькі до Кремля і беруть участь у прийнятті рішень або мають стосунок до дестабілізуючих дій Росії.

За даними видання, санкції можуть бути введені не лише проти цих людей, а й проти членів їхніх сімей.

При визначенні кола людей використовувався список впливових російських політиків та бізнесменів, надісланий Мінфіном США до Конгресу ще у 2018 році у рамках закону "Про протидію противникам Америки у вигляді санкцій" (CAATSA).

Раніше повідомлялося, що у Сенаті США близькі до укладання угоди щодо проєкту закону про санкції проти Росії за її дії в Україні.

Нагадаємо, Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем, якщо Росія вживатиме військові дії проти України.

Теми: СШАРосіявійнасанкції
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