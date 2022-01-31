Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США планируют санкции против ближайшего окружения Путина в случае нападения РФ на Украину – СМИ

Понедельник, 31 января 2022, 16:29
США планируют санкции против ближайшего окружения Путина в случае нападения РФ на Украину – СМИ
Фото pixabay.com

Администрация США завершила работу над списком людей, против которых будут введены санкции в случае нового вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда".

США подготовили список людей в координации с союзниками. Речь идет о людях, близких к Кремлю и участвующих в принятии решений или имеющих отношение к дестабилизирующим действиям России.

Реклама:

По данным издания, санкции могут быть введены не только против этих людей, но и для членов их семей.

При определении круга людей использовался список влиятельных российских политиков и бизнесменов, отправленный Минфином США в Конгресс еще в 2018 году в рамках закона "О противодействии противникам Америки в виде санкций" (CAATSA).

Ранее сообщалось, что в Сенате США близки к соглашению по проекту закона о санкциях против России за его действия в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Великобритания заявила, что введет санкции против компаний и людей, имеющих ближайшие связи с Кремлем, если Россия будет предпринимать военные действия против Украины.

Темы: СШАРосcиявойнасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: