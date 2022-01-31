США планируют санкции против ближайшего окружения Путина в случае нападения РФ на Украину – СМИ

Администрация США завершила работу над списком людей, против которых будут введены санкции в случае нового вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда".

США подготовили список людей в координации с союзниками. Речь идет о людях, близких к Кремлю и участвующих в принятии решений или имеющих отношение к дестабилизирующим действиям России.

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По данным издания, санкции могут быть введены не только против этих людей, но и для членов их семей.

При определении круга людей использовался список влиятельных российских политиков и бизнесменов, отправленный Минфином США в Конгресс еще в 2018 году в рамках закона "О противодействии противникам Америки в виде санкций" (CAATSA).

Ранее сообщалось, что в Сенате США близки к соглашению по проекту закона о санкциях против России за его действия в Украине.

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Напомним, Великобритания заявила, что введет санкции против компаний и людей, имеющих ближайшие связи с Кремлем, если Россия будет предпринимать военные действия против Украины.