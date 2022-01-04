У Дії запустили push-повідомлення про перевірку кредитної історії громадян

Міністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у "Дії" про перевірки кредитної історії громадян.

Джерело: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Дослівно: "Перевірка кредитної історії — обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте push-сповіщення".

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Деталі: Міністр пояснив, що відтепер у додатку громадянам повідомлятимуть про кожен випадок, коли фінансова установа перевірятиме кредитний статус людини або захоче оформити на неї рахунок чи кредитну угоду.

Тоді за повідомленням можна буде відразу перейти, дізнатися деталі й причину перевірки та подати скаргу. Так держава допомагає запобігати випадкам шахрайства.

За словами Федорова, оновлювати застосунок не потрібно, функція вже активована за замовчуванням.

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Водночас, міністр застеріг, що випадки мікрокредитування не охоплюються цією функцією, адже "Дія" не під’єднана до цих організацій.

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