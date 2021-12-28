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Держава в смартфоні: у "Дії" перевіряють роботу сповіщень про судові засідання

Вівторок, 28 грудня 2021, 16:27
Держава в смартфоні: у Дії перевіряють роботу сповіщень про судові засідання
Фото: портал "Дія"

У додатку "Дія" тестують функцію сповіщення громадян про судові засідання.

Джерело: telegram-канал "Дія", міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Дослівно: "Раніше ви могли навіть не знати, що слухається справа в суді, де ви є учасником. Наприклад, суд ухвалював рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором навіть без участі та відома людини. Ми змінюємо це.

Зараз ви отримаєте сповіщення про судове засідання просто в застосунку "Дія". Тож ви знатимете завчасно, який судовий спір слухається та ким ви виступаєте — потерпілою стороною чи відповідачем".

Деталі: Міністр пояснив, що застосунок не потрібно оновлювати для участі в бета-тестуванні функції. 

За його словами, налаштуваннях лише потрібно ввімкнути "Дозволити сповіщення", і сповіщення про судові засідання надходитимуть автоматично.

Цю послугу фахівці Мінцифри розробляли спільно з державними підприємствами, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації – "Центр судових сервісів" та "Інформаційні судові системи".

Що було раніше: 20 грудня в "Дії" додали функцію генерування трьох нових документів – сертифікат про одужання від коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту, а також сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 для неповнолітніх.

Українська правда
Теми: ДіядіджиталізаціяФедоровМінцифрисуд
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