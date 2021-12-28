Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Держава в смартфоні: у "Дії" перевіряють роботу сповіщень про судові засідання

Вівторок, 28 грудня 2021, 17:27
Фото: портал "Дія"

У додатку "Дія" тестують функцію сповіщення громадян про судові засідання.

Джерело: telegram-канал "Дія", міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Дослівно: "Раніше ви могли навіть не знати, що слухається справа в суді, де ви є учасником. Наприклад, суд ухвалював рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором навіть без участі та відома людини. Ми змінюємо це.

Зараз ви отримаєте сповіщення про судове засідання просто в застосунку "Дія". Тож ви знатимете завчасно, який судовий спір слухається та ким ви виступаєте — потерпілою стороною чи відповідачем".

Деталі: Міністр пояснив, що застосунок не потрібно оновлювати для участі в бета-тестуванні функції. 

За його словами, налаштуваннях лише потрібно ввімкнути "Дозволити сповіщення", і сповіщення про судові засідання надходитимуть автоматично.

Цю послугу фахівці Мінцифри розробляли спільно з державними підприємствами, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації – "Центр судових сервісів" та "Інформаційні судові системи".

Що було раніше: 20 грудня в "Дії" додали функцію генерування трьох нових документів – сертифікат про одужання від коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту, а також сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 для неповнолітніх.

Українська правда
Теми: ДіядіджиталізаціяФедоровМінцифрисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують

Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ

оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Усі новини...
Дія
Україна на Євро, айтішники на хвості в Ахметова та перша пересадка легень. Якими були перемоги України у 2021
П’ять міфів про послугу з реєстрації місця проживання
У "Дії" доступні ще три COVID-сертифікати
Останні новини
14:42
Німеччина закриває половину з шести своїх АЕС
14:30
Гроші, вперше з 2014 року, не є найбажанішим подарунком під ялинку для українців - КМІС
14:06
В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен
13:53
SpaceX залучила 337 мільйонів доларів фінансування від своїх акціонерів
13:40
Венеційська комісія розкритикувала російський закон про "іноземних агентів"
13:26
Ярославський збільшив свою частку в страховій компанії "Оранта" до 72%
13:17
У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують
12:56
Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну
12:52
Співвласник АТБ інвестував в український стартап з виробництва роботів
12:33
мапаНовий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом
Усі новини...