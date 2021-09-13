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"Дія" попереджатиме користувачів про кредитних шахраїв

Понеділок, 13 вересня 2021, 09:41
Фото thedigital.gov.ua

Найближчим часом додаток "Дія" попереджатиме користувачів про перевірку банками кредитної історії, щоб запобігти шахрайству.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "Подробиць"

Пряма мова Федорова: "Ми через кілька тижнів запустимо в "Дії" послугу – вона буде доступна всім користувачам – якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам приходить сповіщення, яке говорить про те, що перевіряється ваша (кредитна – ред.) історія, (а також про те – ред.), який банк перевіряє і навіщо перевіряє вашу кредитну історію".

Деталі: Загалом, за словами Федорова, "Дія" постійно, фактично щотижня, запускає нові послуги – до тих 70, що існують у додатку зараз.

Зокрема, наразі готується "Дія. Саміт", на якому презентують багато нових функцій, пов'язаних з отриманням субсидій, ЖКГ-платежами та іншими соціальними послугами.

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: ДіяФедоровкредит
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