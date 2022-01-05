У Путіна кажуть, що Казахстан не просив у Росії допомоги

У Кремлі кажуть, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою через заворушення у низці великих міст, і заявили, що проти втручання будь-кого ззовні.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі РИА "Новости", МЗС РФ

Деталі: Пєсков негативно відповів на запитання, чи запитував Казахстан допомогу в Росії.

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Пряма мова: "Ні. Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми... Важливо, щоби ніхто не втручався ззовні".

Деталі: Про ситуацію в Казахстані висловилися і в російському МЗС, підтримавши президента: "Уважно стежимо за подіями у братській сусідній країні. Виступаємо за мирне вирішення всіх проблем у рамках конституційно-правового поля та діалог, а не через вуличні заворушення та порушення законів. Саме на це спрямовані кроки президента Республіки Казахстан К.-Ж.К.Токаєва щодо стабілізації ситуації, оперативного вирішення існуючих проблем, у тому числі тих, що містяться в законних вимогах протестувальників".

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