Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Путіна кажуть, що Казахстан не просив у Росії допомоги

Середа, 5 січня 2022, 16:24
У Путіна кажуть, що Казахстан не просив у Росії допомоги
фото з сайту kloop.kg

У Кремлі кажуть, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою через заворушення у низці великих міст, і заявили, що проти втручання будь-кого ззовні.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі РИА "Новости", МЗС РФ

Деталі: Пєсков негативно відповів на запитання, чи запитував Казахстан допомогу в Росії.

Реклама:

Пряма мова: "Ні. Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми... Важливо, щоби ніхто не втручався ззовні".

Деталі: Про ситуацію в Казахстані висловилися і в російському МЗС, підтримавши президента: "Уважно стежимо за подіями у братській сусідній країні. Виступаємо за мирне вирішення всіх проблем у рамках конституційно-правового поля та діалог, а не через вуличні заворушення та порушення законів. Саме на це спрямовані кроки президента Республіки Казахстан К.-Ж.К.Токаєва щодо стабілізації ситуації, оперативного вирішення існуючих проблем, у тому числі тих, що містяться в законних вимогах протестувальників".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.
  • Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку.
  • Сутички тривають, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію).
  • 5 січня Токаєв оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані.

Теми: КазахстанРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: