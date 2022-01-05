У Казахстані тривають зіткнення, в Алмати люди захопили адміністрацію
У Казахстані в місті Алмати тривають сутички, люди штурмували й захопили будівлю адміністрації, а в місті Актобе силовики відтіснили людей від будівлі акимату.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Радіо Азаттик", пости у Twitter litator
Деталі: У центральній частині Алмати в середу сталися сутички мітингувальників із поліцією.
За даними кореспондента "Інтерфаксу", протестувальники намагалися пройти дворами на вулицю Байтурсинова. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби.
Вибухали світлошумові гранати, було поранено співробітника поліції.
В Алмати тривають сутички. #Kazakhstan pic.twitter.com/9E3BvkkRwR— litator (@litator25) January 5, 2022
Люди штурмують будівлю адміністрації Алмати, силовики намагаються стримувати протестувальників.
Саме в цей час триває штурм будівлі адміністрації Алмати.— litator (@litator25) January 5, 2022
Співробітники акимату знімають події зі своїх кабінетів.
Силовики намагаються стримувати протестуючих. pic.twitter.com/9rzJIixwgf
Тисячі протестувальників прорвали оточення поліції на площі Республіки Алмати. Демонстранти озброїлися гумовими кийками та зайняли акимат (регіональний орган виконавчої влади). Було вибито вікна й двері.
Протестующие в Алматы прямо на улице отобрали оружие у силовика.🤔 pic.twitter.com/L8XIReBgdU— Alexander (@avaza1972) January 5, 2022
У будівлі адміністрації почалася пожежа.
Також зчинилася пожежа в будівлі прокуратури.
Алматинська міська прокуратура зараз. #Kazakhstan pic.twitter.com/UEjjZbSLmP— litator (@litator25) January 5, 2022
Загорівся офіс партії "Нур Отан", що знаходиться в будівлі бізнес-центру "Айсултан" по вулиці Толе-бі, а також будівля резиденції президента Казахстану.
Більше того, було поранено силовика.
Похоже протестующие в Казахстане стреляют в военных, сослуживцы оттаскивают раненого.🤔 pic.twitter.com/iJhjZpeE0k— Alexander (@avaza1972) January 5, 2022
В Актобе силовики відтіснили людей від будівлі акимату, але штурм поновився.
Штурм акимату в Актобе відновився. #Kazakhstan pic.twitter.com/43ab58jXiK— litator (@litator25) January 5, 2022
В Актобе поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які намагалися прорватися до акимату.
Люди, які простояли ніч перед обласним акиматом, вдень 5 січня розбили вікна будівлі та спробували пройти всередину, у цей момент силовики використали спецзасоби для розгону.
Кореспондент "Азаттика" бачила кілька людей із травмами ніг, коли приїхали "швидкі".
У середу в Алмати, Алматинській і Мангістауській областях було запроваджено режим надзвичайного стану.
Передісторія:
- 2 січня в Казахстані почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ, які вже до 4 січня переросли в масові протести з економічними та політичними вимогами.
- 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками, було затримано дві сотні людей.
- Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.
- Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.