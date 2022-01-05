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У Казахстані тривають зіткнення, в Алмати люди захопили адміністрацію

Середа, 5 січня 2022, 10:00
У Казахстані тривають зіткнення, в Алмати люди захопили адміністрацію
Акимат Алмати, фото з Twitter litator

У Казахстані в місті Алмати тривають сутички, люди штурмували й захопили будівлю адміністрації, а в місті Актобе силовики відтіснили людей від будівлі акимату.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Радіо Азаттик", пости у Twitter litator

Деталі: У центральній частині Алмати в середу сталися сутички мітингувальників із поліцією. 

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За даними кореспондента "Інтерфаксу", протестувальники намагалися пройти дворами на вулицю Байтурсинова. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби.

Вибухали світлошумові гранати, було поранено співробітника поліції.

Люди штурмують будівлю адміністрації Алмати, силовики намагаються стримувати протестувальників.

Тисячі протестувальників прорвали оточення поліції на площі Республіки Алмати. Демонстранти озброїлися гумовими кийками та зайняли акимат (регіональний орган виконавчої влади). Було вибито вікна й двері.

У будівлі адміністрації почалася пожежа.

Також зчинилася пожежа в будівлі прокуратури.

Загорівся офіс партії "Нур Отан", що знаходиться в будівлі бізнес-центру "Айсултан" по вулиці Толе-бі, а також будівля резиденції президента Казахстану.

Більше того, було поранено силовика.

В Актобе силовики відтіснили людей від будівлі акимату, але штурм поновився.

В Актобе поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які намагалися прорватися до акимату.

Люди, які простояли ніч перед обласним акиматом, вдень 5 січня розбили вікна будівлі та спробували пройти всередину, у цей момент силовики використали спецзасоби для розгону.

Кореспондент "Азаттика" бачила кілька людей із травмами ніг, коли приїхали "швидкі".

У середу в Алмати, Алматинській і Мангістауській областях було запроваджено режим надзвичайного стану.

Передісторія:

  • 2 січня в Казахстані почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ, які вже до 4 січня переросли в масові протести з економічними та політичними вимогами. 
  • 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками, було затримано дві сотні людей.
  • Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.

УП, оновлено о 12:00
Теми: Казахстанакціїмітинги
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