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МВС Казахстану заявило про смерть восьми силовиків під час заворушень

Четвер, 6 січня 2022, 01:25
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило, що під час заворушень у низці регіонів Казахстану загинули 8 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії.

Джерело: Tengrinews.kz з посиланням на МВС Казахстану

Деталі: Ще 317 силовиків дістали поранення.

У відомстві заявили, що "від рук натовпу, що безчинствує, постраждали сотні людей" і що акти вандалізму і мародерства організовані провокаторами.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Акції розпочалися у місті Жанаозені  Мангістауської області  після стрибка цін на зріджений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).
  • 4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.
  • Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку.
  • 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати.
  • Станом на 5 січня надзвичайний стан запроваджено на всій території Казахстану.
  • 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити до Казахстану миротворчі сили ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - військово-політична організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО).

Теми: Казахстан


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