МВС Казахстану заявило про смерть восьми силовиків під час заворушень

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило, що під час заворушень у низці регіонів Казахстану загинули 8 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії.

Джерело: Tengrinews.kz з посиланням на МВС Казахстану

Деталі: Ще 317 силовиків дістали поранення.

У відомстві заявили, що "від рук натовпу, що безчинствує, постраждали сотні людей" і що акти вандалізму і мародерства організовані провокаторами.

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