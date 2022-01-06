Росія вже заявляє, що протести у Казахстані підготовлені і інспіровані "ззовні"

Росія заявила, що події в Казахстані інспіровані ззовні для того, щоб "підірвати цілісність держави".

Джерело: заява російського МЗС

Дослівно: "Російська Федерація, підтвердивши прихильність до союзницьких зобов'язань у рамках ОДКБ, підтримала вжиття невідкладних заходів у зв'язку зі стрімкою деградацією внутрішньополітичної ситуації та зростанням насильства в Казахстані.

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Розглядаємо останні події у дружній нам країні як інспіровану ззовні спробу насильницьким шляхом, з використанням підготовлених та організованих збройних формувань, підірвати безпеку та цілісність держави".

Деталі: У заяві вказується, що Росія сприятиме "проведенню правоохоронними органами Казахстану контртерористичної операції".

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