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Росія вже заявляє, що протести у Казахстані підготовлені і інспіровані "ззовні"

Четвер, 6 січня 2022, 14:07
Фото: AFPTV/AFP via Getty Images

Росія заявила, що події в Казахстані інспіровані ззовні для того, щоб "підірвати цілісність держави".

Джерело: заява російського МЗС

Дослівно: "Російська Федерація, підтвердивши прихильність до союзницьких зобов'язань у рамках ОДКБ, підтримала вжиття невідкладних заходів у зв'язку зі стрімкою деградацією внутрішньополітичної ситуації та зростанням насильства в Казахстані.

Розглядаємо останні події у дружній нам країні як інспіровану ззовні спробу насильницьким шляхом, з використанням підготовлених та організованих збройних формувань, підірвати безпеку та цілісність держави".

Деталі: У заяві вказується, що Росія сприятиме "проведенню правоохоронними органами Казахстану контртерористичної операції".

Передісторія:

  • З 2 січня на заході Казахстану відбувалися "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.
  • Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані.
  • У середу було захоплено і розграбовано низку органів влади та інфраструктурних об'єктів в Алмати, повідомляють про загиблих. Інтернет та телефонний зв'язок у країні функціонує зі значними перебоями.
  • З 5 на 6 січня Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), яка має неофіційну назву "російського НАТО", ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади.

Теми: РосіяКазахстан


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