Без Єрмака: представники Франції, Німеччини і РФ обговорили конфлікт на Донбасі

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн провели переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: повідомлення російського держагентсва "РИА Новости", "Інтерфакс"

Деталі: Переговори відбувалися у Підмосков'ї і тривали майже 4,5 години.

Після переговорів Козак заявив, що представники не обговорювали створення нових форматів. За його словами, це були "короткі настановні переговори", зокрема для того, щоб ознайомити з проблематикою новий уряд Німеччини.

Україну у Нормандсткому форматі переговорів (РФ, Німеччина, Франція, Україна) на цьому рівні представляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Пряма мова Козака: "Обговорили цілу низку практичних кроків, домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва".

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