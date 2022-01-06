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Без Єрмака: представники Франції, Німеччини і РФ обговорили конфлікт на Донбасі

Четвер, 6 січня 2022, 17:33
Без Єрмака: представники Франції, Німеччини і РФ обговорили конфлікт на Донбасі
Фото: РБК

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн провели переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: повідомлення російського держагентсва "РИА Новости", "Інтерфакс"

Деталі: Переговори відбувалися у Підмосков'ї і тривали майже 4,5 години. 

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Після переговорів Козак заявив, що представники не обговорювали створення нових форматів. За його словами, це були "короткі настановні переговори", зокрема для того, щоб ознайомити з проблематикою новий уряд Німеччини.

Україну у Нормандсткому форматі переговорів (РФ, Німеччина, Франція, Україна) на цьому рівні представляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Пряма мова Козака: "Обговорили цілу низку практичних кроків, домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 12 жовтня у Парижі заявили про проведення у найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".
  • Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Водночас Лавров заявив, що зустрічі міністрів у Нормандському форматі найближчим часом не буде, і що Україна, за словами Лаврова, нібито "перекручує факти" і "не виконує минулі домовленості".
  • 4 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія надіслала свої пропозиції до Німеччини, Франції та України щодо того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. На думку Кулеби, ці пропозиції лише підтверджують, що Росія продовжує уникати зустрічі.

Теми: ДонбасРосіянормандський формат
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