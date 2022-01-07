Вашингтон "має питання" про роль ОДКБ у Казахстані
П'ятниця, 7 січня 2022, 02:52
Сполучені Штати стежать за повідомленнями про те, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) скерувала своїх миротворців у Казахстан на тлі заворушень.
Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ми ретельно стежимо за повідомленнями про те, що ОДКБ направила свою спільну місію до Казахстану".
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"У нас є питання щодо суті звернення (Казахстану до ОДКБ – ред.). Чи був запит обґрунтованим? Ми поки що цього не знаємо".
Деталі: Псакі закликала ОДКБ виконувати свої міжнародні зобов'язання у галузі прав людини.
За її словами, Вашингтон має питання щодо ролі ОДКБ у врегулюванні кризи в Казахстані.
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Передісторія:
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.
- У Кремлі кажуть, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для "стабілізації та нормалізації обстановки".
- Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель знає про введення військ РФ та інших держав-членів ОДКБ до Казахстану на запрошення президента цієї країни та вважає, що цей розвиток подій потребує особливої уваги.