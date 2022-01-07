Вашингтон "має питання" про роль ОДКБ у Казахстані

Сполучені Штати стежать за повідомленнями про те, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) скерувала своїх миротворців у Казахстан на тлі заворушень.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми ретельно стежимо за повідомленнями про те, що ОДКБ направила свою спільну місію до Казахстану".

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"У нас є питання щодо суті звернення (Казахстану до ОДКБ – ред.). Чи був запит обґрунтованим? Ми поки що цього не знаємо".

Деталі: Псакі закликала ОДКБ виконувати свої міжнародні зобов'язання у галузі прав людини.

За її словами, Вашингтон має питання щодо ролі ОДКБ у врегулюванні кризи в Казахстані.

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