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Вашингтон "має питання" про роль ОДКБ у Казахстані

П'ятниця, 7 січня 2022, 02:52
Вашингтон має питання про роль ОДКБ у Казахстані
Джен Псакі, фото: GettyImages

Сполучені Штати стежать за повідомленнями про те, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) скерувала своїх миротворців у Казахстан на тлі заворушень.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми ретельно стежимо за повідомленнями про те, що ОДКБ направила свою спільну місію до Казахстану".

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"У нас є питання щодо суті звернення (Казахстану до ОДКБ – ред.). Чи був запит обґрунтованим? Ми поки що цього не знаємо".

Деталі: Псакі закликала ОДКБ виконувати свої міжнародні зобов'язання у галузі прав людини.

За її словами, Вашингтон має питання щодо ролі ОДКБ у врегулюванні кризи в Казахстані.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.
  • У Кремлі кажуть, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для "стабілізації та нормалізації обстановки".
  • Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель знає про введення військ РФ та інших держав-членів ОДКБ до Казахстану на запрошення президента цієї країни та вважає, що цей розвиток подій потребує особливої уваги.

Теми: СШАКазахстан
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