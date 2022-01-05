Президент Казахстану через протести попросив допомоги в Путіна і Ко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.

Джерело: Tengrinews.kz

Пряма мова: "Покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це вже не є загрозою, це підрив цілісності держави і найголовніше - це напад на наших громадян, які просять мене, як главу держави, терміново надати їм допомогу.

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Мій конституційний обов'язок у тому, що я повинен дбати про благополуччя, спокій та безпеку наших громадян. Тому звернення до сторін щодо організації Договору про колективну безпеку вважаю абсолютно доречним, своєчасним".

Деталі: Токаєв заявив, що "терористичні банди є, по суті, міжнародними".

За його словами, "вони пройшли серйозну підготовку за кордоном, і їхній напад на Казахстан можна розглядати і потрібно розглядати як акт агресії".

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Нагадаємо: До організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Казахстан.

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонні розмови з главами Росії та Казахстану Володимиром Путіним та Касим-Жомартом Токаєвим.

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