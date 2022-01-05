Президент Казахстану через протести попросив допомоги в Путіна і Ко
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.
Джерело: Tengrinews.kz
Пряма мова: "Покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це вже не є загрозою, це підрив цілісності держави і найголовніше - це напад на наших громадян, які просять мене, як главу держави, терміново надати їм допомогу.
Мій конституційний обов'язок у тому, що я повинен дбати про благополуччя, спокій та безпеку наших громадян. Тому звернення до сторін щодо організації Договору про колективну безпеку вважаю абсолютно доречним, своєчасним".
Деталі: Токаєв заявив, що "терористичні банди є, по суті, міжнародними".
За його словами, "вони пройшли серйозну підготовку за кордоном, і їхній напад на Казахстан можна розглядати і потрібно розглядати як акт агресії".
Нагадаємо: До організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Казахстан.
Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонні розмови з главами Росії та Казахстану Володимиром Путіним та Касим-Жомартом Токаєвим.
Передісторія:
- З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Влада застосувала до протестувальників силу, в країні було обмежено доступ до інтернету.
- Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. В Алмати люди захопили акимат (адміністрацію).
- У Кремлі сказали, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою через заворушення у низці великих міст, і заявили, що проти втручання будь-кого ззовні.
- Наступник Назарбаєва президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що очолив Раду безпеки країни, і пообіцяв жорсткі дії проти "бандитських елементів". Увечері 5 січня казахстанські ЗМІ повідомили про запровадження надзвичайного стану по всій країні.