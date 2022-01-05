Прем'єр Вірменії заявив, що в Казахстан прямують "миротворці ОДКБ"

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки.

Джерело: Пашинян у Facebook

Пряма мова: "У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан К.-Ж. Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 договору про колективну безпеки ухвалила рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні".

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Нагадаємо: Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.

Що передувало: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.

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