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Прем'єр Вірменії заявив, що в Казахстан прямують "миротворці ОДКБ"

Середа, 5 січня 2022, 23:42
Путін і Пашинян. фото з сайту yerevan.today

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки.

Джерело: Пашинян у Facebook

Пряма мова: "У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан К.-Ж. Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 договору про колективну безпеки ухвалила рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні".

Нагадаємо: Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.

Що передувало: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.

Передісторія:

  • З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Влада застосувала до протестувальників силу, в країні було обмежено доступ до інтернету.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. В Алмати люди захопили акимат (адміністрацію).
  • Наступник Назарбаєва президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що очолив Раду безпеки країни, і пообіцяв жорсткі дії проти "бандитських елементів". Увечері 5 січня казахстанські ЗМІ повідомили про запровадження надзвичайного стану по всій країні.

Теми: Казахстан


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