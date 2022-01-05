Прем'єр Вірменії заявив, що в Казахстан прямують "миротворці ОДКБ"
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки.
Джерело: Пашинян у Facebook
Пряма мова: "У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан К.-Ж. Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 договору про колективну безпеки ухвалила рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні".
Нагадаємо: Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.
Що передувало: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.
Передісторія:
- З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Влада застосувала до протестувальників силу, в країні було обмежено доступ до інтернету.
- Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. В Алмати люди захопили акимат (адміністрацію).
- Наступник Назарбаєва президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що очолив Раду безпеки країни, і пообіцяв жорсткі дії проти "бандитських елементів". Увечері 5 січня казахстанські ЗМІ повідомили про запровадження надзвичайного стану по всій країні.