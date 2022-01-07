Арешт активів "Прямого" й "5 каналу": адвокат Порошенка звинуватив ДБР у брехні

Адвокат п'ятого президента України й лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявив, що суд своєю ухвалою все ж арештував активи компаній, що мають прямий стосунок до трансляції програм телеканалів "Прямий" та "5 Канал".

Джерело: адвокат Ігор Головань у своїй колонці на УП та у Фейсбук

Деталі: У четвер у "Європейській солідарності" поскаржилися на арешт, серед іншого, медіа активів "Прямий" та "5-ий", які раніше належали Порошенку. У свою чергу ДБР це заперечило, звинувативши опозиційну політсилу у "розповсюдженні неправдивої інформації".

Після заяви ДБР адвокат Порошенка опублікував фото тої частини рішення суду, якою на активи було накладено арешт, зокрема в документі йдеться про арешт активів ДП "ТРК" НБМ – Запоріжжя" та ТОВ "Телекомпанія "АВТОР ТВ". За словами Голованя, саме ці компанії мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів.

Окрім того, він звернув увагу на те, що замість коду телекомпанії "Автор ТВ" і прокурори і суддя зазначили код іншого актива ТОВ "Вільні медіа" – ТОВ "ТРК "Експрес-інформ".

Пряма мова: "Не арештовували, брешуть, активів "Прямого" і "5 каналу". Але ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і "очєпятками" переписала...

Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "Вільні медіа", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіа активи, що вже не належать Петру Порошенку".

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