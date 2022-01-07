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У справі Порошенка не арештовували активи "Прямого" та "5 каналу" – ДБР

П'ятниця, 7 січня 2022, 12:43
Петро Порошенко, фото Ельдара Сарахмана, УП

У справі про державну зраду арештували майно п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності", Петра Порошенка. У ДБР заявили, що у рамках цієї справи на активи телеканалів "Прямий" та "5-ий" арешт не накладався.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Деталі: Печерський районний суд Києва арештував майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду. ОГП уточнив, що арештували майно Порошенка, яке йому належить відповідно до даних у держреєстрах.

Після цього пресслужба "Європейської солідарності" розповсюдила заяву про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5-ий", які раніше належали Порошенку. У свою чергу ДБР це заперечило.

Дослівно ДБР: "Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдінг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався.

Наголошуємо, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є п’ятий Президент України, повноваження якого припинено".

Знати більше: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • Державне бюро розслідувань натякнуло, що Петро Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБРЗМІ


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