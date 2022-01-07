Франція і Німеччина ініціюють "нормандську" зустріч у найближчі тижні

Франція й Німеччина ініціюють чергову зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів.

Джерело: президент Франції Емануель Макрон під час пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії для представлення пріоритетів Французького головування ЄС на наступні пів року, передає Укрінформ

Пряма мова: "Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем (федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц – ред.) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів…

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Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках".

Деталі: Він додав, що одним із пріоритетів французького головування в раді ЄС буде завершення роботи над стратегічним компасом ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

Довідка: Востаннє лідери нормандської четвірки проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

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У березні поточного року має відбутися зустріч лідерів ЄС у форматі Європейської Ради, яка розгляне найважливіші питання європейської автономії у сфері оборони й безпеки, та має прийняти запропонований Єврокомісією стратегічний компас ЄС.

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