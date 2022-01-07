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Франція і Німеччина ініціюють "нормандську" зустріч у найближчі тижні

П'ятниця, 7 січня 2022, 15:09
Франція і Німеччина ініціюють нормандську зустріч у найближчі тижні
Емануель Макрон, ФОТО: GETTY IMAGES

Франція й Німеччина ініціюють чергову зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів.

Джерело: президент Франції Емануель Макрон під час пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії для представлення пріоритетів Французького головування ЄС на наступні пів року, передає Укрінформ

Пряма мова: "Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем (федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц – ред.) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів…

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Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках".

Деталі: Він додав, що одним із пріоритетів французького головування в раді ЄС буде завершення роботи над стратегічним компасом ЄС, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

Довідка: Востаннє лідери нормандської четвірки проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

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У березні поточного року має відбутися зустріч лідерів ЄС у форматі Європейської Ради, яка розгляне найважливіші питання європейської автономії у сфері оборони й безпеки, та має прийняти запропонований Єврокомісією стратегічний компас ЄС.

Передісторія:

  • 12 жовтня у Парижі заявили про проведення у найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".
  • Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Водночас Лавров заявив, що зустрічі міністрів у Нормандському форматі найближчим часом не буде, і що Україна, за словами Лаврова, нібито "перекручує факти" і "не виконує минулі домовленості".
  • 4 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія надіслала свої пропозиції до Німеччини, Франції та України щодо того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. На думку Кулеби, ці пропозиції лише підтверджують, що Росія продовжує уникати зустрічі.

Теми: ФранціяНімеччинанормандський формат
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