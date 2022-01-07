У США кількість госпіталізованих дітей із Covid досягла піку за час пандемії

Згідно з оприлюдненими в п’ятницю даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) щодо вікової групи, яка ще не має дозволу на вакцинацію, кількість госпіталізацій у США дітей віком до 5 років з COVID-19 за останні тижні зросла до найвищого рівня з початку пандемії.

Джерело: The Associated Press із посиланням на CDC

Деталі: Тривожна тенденція щодо дітей, які не досягли віку для дозволу ковід-вакцинації, підкреслює необхідність для більш дорослих дітей і загалом дорослих робити щеплення, сказала Рошель Валенскі, директорка Центру контролю та профілактики захворювань.

Реклама:

Із середини грудня, коли варіант "омікрон" дуже швидко поширився по всій країні, рівень госпіталізації найменших дітей стрімко зріс.

Згідно з даними CDC, отриманими з більш ніж 250 лікарень у 14 штатах, рівень госпіталізованих дітей у віці від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 000.

Загалом, рівень "госпіталізацій у педіатрії є найвищим у порівнянні з будь-яким попереднім етапом пандемії", – сказала Валенскі.

ВІДЕО ДНЯ

Вона зазначила, що трохи більше 50% дітей у віці від 12 до 18 років і лише 16% дітей віком від 5 до 11 років повністю вакциновані.

Загальний рівень госпіталізації серед дітей та підлітків все ще нижчий, ніж у будь-якій іншій віковій групі. За даними CDC, вони становлять менше 5% середніх нових щоденних госпіталізацій.

Станом на вівторок середня кількість пацієнтів віком до 18 років, які госпіталізовані в день з COVID-19, становила 766, що вдвічі більше, ніж у порівнянні з минулим тижнем.

Тенденція серед наймолодших дітей обумовлена високим рівнем госпіталізації в п’яти штатах: Джорджії, Коннектикуті, Теннессі, Каліфорнії та Орегоні, причому найбільше зростання спостерігається в Джорджії, повідомляє CDC.

Нагадаємо: Варіант коронавірусу Omicron на початку грудня поширився приблизно у третині штатів США, але штам Delta переважає у кількості випадків зараження COVID-19.

Більшість із 43 випадків варіанту Omicron, виявлених у США, 11 грудня діагностували у повністю вакцинованих осіб, а третина з них отримала бустерну дозу.

У США зареєстрували 512 553 нові випадки коронавірусу – це найбільша кількість випадків, зареєстрована з початку пандемії.