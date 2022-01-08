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У США кількість госпіталізованих дітей із Covid досягла піку за час пандемії

Субота, 8 січня 2022, 00:56
фото: Getty Images

Згідно з оприлюдненими в п’ятницю даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) щодо вікової групи, яка ще не має дозволу на вакцинацію, кількість госпіталізацій у США дітей віком до 5 років з COVID-19 за останні тижні зросла до найвищого рівня з початку пандемії.

Джерело: The Associated Press із посиланням на CDC

Деталі: Тривожна тенденція щодо дітей, які не досягли віку для дозволу ковід-вакцинації, підкреслює необхідність для більш дорослих дітей і загалом дорослих робити щеплення, сказала Рошель Валенскі, директорка Центру контролю та профілактики захворювань.

Із середини грудня, коли варіант "омікрон" дуже швидко поширився по всій країні, рівень госпіталізації найменших дітей стрімко зріс.

Згідно з даними CDC, отриманими з більш ніж 250 лікарень у 14 штатах, рівень госпіталізованих дітей у віці від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 000.

Загалом, рівень "госпіталізацій у педіатрії є найвищим у порівнянні з будь-яким попереднім етапом пандемії", – сказала Валенскі.

Вона зазначила, що трохи більше 50% дітей у віці від 12 до 18 років і лише 16% дітей віком від 5 до 11 років повністю вакциновані.

Загальний рівень госпіталізації серед дітей та підлітків все ще нижчий, ніж у будь-якій іншій віковій групі. За даними CDC, вони становлять менше 5% середніх нових щоденних госпіталізацій.

Станом на вівторок середня кількість пацієнтів віком до 18 років, які госпіталізовані в день з COVID-19, становила 766, що вдвічі більше, ніж у порівнянні з минулим тижнем.

Тенденція серед наймолодших дітей обумовлена високим рівнем госпіталізації в п’яти штатах: Джорджії, Коннектикуті, Теннессі, Каліфорнії та Орегоні, причому найбільше зростання спостерігається в Джорджії, повідомляє CDC.

Нагадаємо: Варіант коронавірусу Omicron на початку грудня поширився приблизно у третині штатів США, але штам Delta переважає у кількості випадків зараження COVID-19.

Більшість із 43 випадків варіанту Omicron, виявлених у США, 11 грудня діагностували у повністю вакцинованих осіб, а третина з них отримала бустерну дозу.

У США зареєстрували 512 553 нові випадки коронавірусу – це найбільша кількість випадків, зареєстрована з початку пандемії.

Теми: СШАвакцинаціядіти


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