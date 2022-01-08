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Росіяни посилено охороняють космодром Байконур, пригнали військову техніку

Субота, 8 січня 2022, 20:17
Байконур, фото getty images

На космічній базі Байконур у Казахстані до 19 січня встановлено підвищений рівень "терористичної небезпеки", на вулицях міста вже з'явилася російська бронетехніка.

Джерело: відео місцевого телеканалу БайконурІнфо

Деталі: Вулиці міста казахстанського Байконура вже патрулює російська бронетехніка. У репортажі зазначається, що в місті силовики працюють у посиленому режимі несення служби, при цьому не уточнюється, йдеться про місцевих правоохоронців, чи про росіян.

На відео можна помітити БРДМ із російським прапором та військову вантажівку, які їдуть у супроводі поліцейської автоколони.

Російська техніка у місті Байконур
Російська техніка у місті Байконур
Скрін з відео
Російська техніка у місті Байконур
Російська техніка у місті Байконур

З 7 січня у зв'язку з протестами в Казахстані в місті Байконур жителям заборонили пересуватися містом групами більше трьох осіб за рідкісним винятком, також було запроваджено комендантську годину.

Довідка: Космодром Байконур розташований на території Казахстану, в Кизилордінській області біля селища Тюратам. Космодром та місто з такою самою назвою разом утворюють комплекс Байконур, орендований Росією у Казахстану на період до 2050 року.

Нагадаємо:

  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані.
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.

Знати більше: Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Теми: КазахстанРосіязброя


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