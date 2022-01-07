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Росія з трьох аеродромів перекидає війська в Казахстан – ЗМІ

П'ятниця, 7 січня 2022, 04:38
фото: Міноборони РФ

Літаки військово-транспортної авіації Росії ведуть перекидання основних сил свого контингенту сил ОДКБ на територію Казахстану з аеродромів у Московській, Івановській та Ульяновській областях.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "З аеродромів у Московській, Івановській та Ульяновській областях триває перекидання основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ на територію Республіки Казахстан.

Підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ… знаходяться на аеродромах вантаження "Чкаловський", "Іваново-Північний", "Ульяновськ-Східний"".

Деталі: Підрозділи повітряно-десантних військ вантажать штатну техніку та озброєння.

"Підрозділи зі складу російського миротворчого контингенту, які раніше прибули на територію Республіки Казахстан, розпочали виконання поставлених завдань та забезпечення прийому і розгортання основних сил миротворчого контингенту", - ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

Що передувало: 5-го січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.

Нагадаємо: Білоруські миротворці прибули до Казахстану: підрозділ доставили п'ятьма літаками Іл-76.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Акції розпочалися у місті Жанаозені  Мангістауської області  після стрибка цін на сраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).
  • 4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.
  • Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію".
  • Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити до Казахстану миротворчі сили ОДКБ. 6 січня стало відомо, що перші російські військові вже прибули до Казахстану

Теми: КазахстанРосія


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