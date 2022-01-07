Росія з трьох аеродромів перекидає війська в Казахстан – ЗМІ

Літаки військово-транспортної авіації Росії ведуть перекидання основних сил свого контингенту сил ОДКБ на територію Казахстану з аеродромів у Московській, Івановській та Ульяновській областях.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "З аеродромів у Московській, Івановській та Ульяновській областях триває перекидання основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ на територію Республіки Казахстан.

Підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ… знаходяться на аеродромах вантаження "Чкаловський", "Іваново-Північний", "Ульяновськ-Східний"".

Деталі: Підрозділи повітряно-десантних військ вантажать штатну техніку та озброєння.

"Підрозділи зі складу російського миротворчого контингенту, які раніше прибули на територію Республіки Казахстан, розпочали виконання поставлених завдань та забезпечення прийому і розгортання основних сил миротворчого контингенту", - ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

Що передувало: 5-го січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.

Нагадаємо: Білоруські миротворці прибули до Казахстану: підрозділ доставили п'ятьма літаками Іл-76.

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