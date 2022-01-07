У Казахстані силовикам дозволили стріляти на ураження по людях

У п'ятницю в Казахстані армії дали вказівку стріляти на ураження по мітингувальникам, яких президент Касим-Жомарт Токаєв назвав "бандитами та терористами".

Джерело: Tengrinews.kz

Пряма мова Токаєва: "Я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

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Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом".

Деталі: Токаєв виступив 7 січня із третім зверненням після початку протестів у країні.

Під час звернення він пригрозив, що армія та силовики отримали від нього наказ відкривати вогонь на ураження.

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На даний момент відомо про щонайменше 26 убитих, 18 поранених і понад 3 тисячі затриманих.

Нагадаємо:

З 2 січня в Казахстані тривають протести. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.

5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію".

Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.

Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок".

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