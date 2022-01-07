У Казахстані силовикам дозволили стріляти на ураження по людях
У п'ятницю в Казахстані армії дали вказівку стріляти на ураження по мітингувальникам, яких президент Касим-Жомарт Токаєв назвав "бандитами та терористами".
Джерело: Tengrinews.kz
Пряма мова Токаєва: "Я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.
Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом".
Деталі: Токаєв виступив 7 січня із третім зверненням після початку протестів у країні.
Під час звернення він пригрозив, що армія та силовики отримали від нього наказ відкривати вогонь на ураження.
На даний момент відомо про щонайменше 26 убитих, 18 поранених і понад 3 тисячі затриманих.
Нагадаємо:
- З 2 січня в Казахстані тривають протести. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
- 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію".
- Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок".
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