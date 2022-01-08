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Видання NYT опублікувало карту розташування російських військ на кордоні України

Субота, 8 січня 2022, 04:57
Видання NYT опублікувало карту розташування російських військ на кордоні України
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Видання "The New York Times" опублікувало карту з розташуванням російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як пише видання, ці війська є загрозою ескалації конфлікту із сусідньою державою і "відкриття нового фронту".

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За інформацією видання, вони оточують Україну з трьох сторін.

На карті вказано рід військ, їх чисельність, різновиди техніки.

Видання зазначає, що карта складена на основі даних від українських та західних джерел, незалежних військових аналітиків і супутникових знімків.

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За оцінками видання, зробленими на основі даних спецслужб США, Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових.

Як зазначає NYT, Росія знаходиться "на шляху" до отримання всього необхідного для початку вторгнення.

Видання повідомляє, що 2 групи військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці (Брянська область).

Ще три групи розташувалися неподалік Воронежа, вказано на карті. Ці війська, за даними NYT, можуть безпосередньо загрожувати Києву в разі проведення військової операції.

Ще одна група знаходиться в районі Волгограда, дві – біля кордону з так званими "ЛНР" і "ДНР", зазначає видання.

Крім того, є ще розташування військових біля міста Кореновськ (Краснодарський край, тільки артилерія) і на території Криму.

 

Передісторія:

  • Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post. 
  • В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
  • Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада на підтвердження того, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
  • Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк запевнив, що українські війська готові до можливої ескалації конфлікту з боку Росії.

Теми: РосіяУкраїна
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