Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Видання NYT опублікувало карту розташування російських військ на кордоні України

Субота, 8 січня 2022, 05:57
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Видання "The New York Times" опублікувало карту з розташуванням російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як пише видання, ці війська є загрозою ескалації конфлікту із сусідньою державою і "відкриття нового фронту".

За інформацією видання, вони оточують Україну з трьох сторін.

На карті вказано рід військ, їх чисельність, різновиди техніки.

Видання зазначає, що карта складена на основі даних від українських та західних джерел, незалежних військових аналітиків і супутникових знімків.

За оцінками видання, зробленими на основі даних спецслужб США, Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових.

Як зазначає NYT, Росія знаходиться "на шляху" до отримання всього необхідного для початку вторгнення.

Видання повідомляє, що 2 групи військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці (Брянська область).

Ще три групи розташувалися неподалік Воронежа, вказано на карті. Ці війська, за даними NYT, можуть безпосередньо загрожувати Києву в разі проведення військової операції.

Ще одна група знаходиться в районі Волгограда, дві – біля кордону з так званими "ЛНР" і "ДНР", зазначає видання.

Крім того, є ще розташування військових біля міста Кореновськ (Краснодарський край, тільки артилерія) і на території Криму.

 

Передісторія:

  • Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post. 
  • В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
  • Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада на підтвердження того, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
  • Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк запевнив, що українські війська готові до можливої ескалації конфлікту з боку Росії.

Теми: РосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: звернення Порошенка, звільнення Шевченка

"У нас надто висока напруженість на кордоні" з Україною – Пєсков

Москва знову просить у Заходу "письмову відповідь" на свої запити

Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі

Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну

"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського

Усі новини...
Росія
НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України - Столтенберг
Боррель: Діалог із Росією про безпеку в Європі без участі ЄС – нонсенс
Путін пообіцяв вивести "миротворців" із Казахстану, але не каже – коли
Останні новини
08:18
Ковід: в Україні понад 6 тисяч нових заражень
08:00
Головні новини суботи і ночі: звернення Порошенка, звільнення Шевченка
07:26
Окупанти розмістили танки і гаубиці з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ
06:34
За добу у світі – понад 5 тисяч смертей від коронавірусу
06:02
Англія відкриває бустерну вакцинацію для 16- і 17-річних підлітків
05:29
"У нас надто висока напруженість на кордоні" з Україною – Пєсков
04:48
США і Канада обговорили "наслідки" для Росії в разі вторгнення в Україну
03:53
У Кремлі заявили, що не мають "жодного стосунку" до кібератаки на українські сайти
02:55
У Росії заарештували ще шістьох хакерів REvil
01:58
Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 осіб під час протестів
Усі новини...