В Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

У Київ прибула чергова частина військової допомоги від Сполучених Штатів – понад 80 тонн патронів різного калібру.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у facebook

Пряма мова: "П’ятий птах у Києві! Ще 84 тонни патронів різного калібру прибули до України зі Сполучених Штатів Америки!"

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Деталі: Резніков додав, що найближчими днями зі США прибуде ще один вантаж – оборонної амуніції для Збройних Сил України.

Що передувало: Четвертий за рахунком літак США з безпековою допомогою на борту прибув 28 січня.

Третій літак від уряду США в рамках військової допомоги прибув 25 січня.

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23 січня в Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

Штати виділили Україні 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги. Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який Україна отримала в грудні, а й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.