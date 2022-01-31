Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Понеділок, 31 січня 2022, 23:23
В Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков
фото: facebook Резнікова

У Київ прибула чергова частина військової допомоги від Сполучених Штатів – понад 80 тонн патронів різного калібру.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у facebook

Пряма мова: "П’ятий птах у Києві! Ще 84 тонни патронів різного калібру прибули до України зі Сполучених Штатів Америки!"

Реклама:

Деталі: Резніков додав, що найближчими днями зі США прибуде ще один вантаж – оборонної амуніції для Збройних Сил України.

Що передувало: Четвертий за рахунком літак США з безпековою допомогою на борту прибув 28 січня. 

Третій літак від уряду США в рамках військової допомоги прибув 25 січня.

ВІДЕО ДНЯ

23 січня в Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

Штати виділили Україні 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги. Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який Україна отримала в грудні, а й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.

Українська правда
Теми: СШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
Держдеп висловився про переговори Ердогана з Путіним
Три чверті американців вважають Байдена застарим для другого терміну - опитування
Citibank згортає мережу банкоматів у Росії
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: