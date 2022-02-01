У ході масових заворушень у Києві могли застосувати гранати – МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів нові деталі щодо викриття організаторів масових заворушень, зазначивши, що розглядалося застосування бойових гранат.

Джерело: телеканал "Дом" з коментарем Єніна

Пряма мова Єніна: "Нас надзвичайно засмутив той факт, що, крім основної групи, в складі громадського заходу мала бути запасна група, яка, за словами замовника, мала "підстрахувати" дії основної.

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Безумовно, Національна поліція ще довго могла би спостерігати і здійснювати "підконтрольну діяльність" щодо цих зловмисників, якби не той факт, що "підстрахуванням" можна було би передбачити будь-що: аж до бойових гранат і деяких інших "сюрпризів", які загрожували би життю і здоров’ю киян".

Деталі: Посадовець додав, що основні плани охоплювали застосування бутафорської крові, вогнегасників і фаєрів, які мали би спровокувати нестабільність.

Крім того, за його словами, планували палити шини, які, на думку організаторів, мали би спричинити агресивні сутички з правоохоронцями, а згодом почати робити розголос про "жертв" сутичок.

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Єнін сказав, що до поліції звернувся один із підозрюваних, який займається організацією мітингів за гроші. Буцімто, його здивували дуже високі ціни замовників.

Слідство спільно зі Службою безпеки перевіряє інформацію про зв’язок організаторів цих заворушень із російськими спецслужбами. Також слідчі шукають осіб, яких хотіли залучити до організації подібних заворушень в інших містах України.

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