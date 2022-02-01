Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ході масових заворушень у Києві могли застосувати гранати – МВС

Вівторок, 1 лютого 2022, 16:33
У ході масових заворушень у Києві могли застосувати гранати – МВС
Заступник міністра Євген Єнін Фото: facebook-сторінка чиновника

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів нові деталі щодо викриття організаторів масових заворушень, зазначивши, що розглядалося застосування бойових гранат.

Джерелотелеканал "Дом" з коментарем Єніна

Пряма мова Єніна: "Нас надзвичайно засмутив той факт, що, крім основної групи, в складі громадського заходу мала бути запасна група, яка, за словами замовника, мала "підстрахувати" дії основної.

Реклама:

Безумовно, Національна поліція ще довго могла би спостерігати і здійснювати "підконтрольну діяльність" щодо цих зловмисників, якби не той факт, що "підстрахуванням" можна було би передбачити будь-що: аж до бойових гранат і деяких інших "сюрпризів", які загрожували би життю і здоров’ю киян".

Деталі: Посадовець додав, що основні плани охоплювали застосування бутафорської крові, вогнегасників і фаєрів, які мали би спровокувати нестабільність.

Крім того, за його словами, планували палити шини, які, на думку організаторів, мали би спричинити агресивні сутички з правоохоронцями, а згодом почати робити розголос про "жертв" сутичок.

ВІДЕО ДНЯ

Єнін сказав, що до поліції звернувся один із підозрюваних, який займається організацією мітингів за гроші. Буцімто, його здивували дуже високі ціни замовників.

Слідство спільно зі Службою безпеки перевіряє інформацію про зв’язок організаторів цих заворушень із російськими спецслужбами. Також слідчі шукають осіб, яких хотіли залучити до організації подібних заворушень в інших містах України. 

Передісторія: 

  • 31 січня поліція заявила, що розкрила підготовку масових заворушень під Офісом президента. Планували залучити близько 5 тисяч учасників, зокрема півтори тисяч "тітушок". У ході провокацій мали пролити бутафорську кров, які би стали приводом для більшої агресії. Напередодні 30 січня в поліції заявили, що затримали організаторів цієї провокації.
  • Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що заворушення готував колишній полковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали в співпраці з російськими бойовиками на Донбасі.

Теми: провокаціїМВСмітингиОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
провокації
У Білорусі будують нове наметове містечко для "вагнерівців" – ЦНС
Окупанти навезли вибухівки на хімзавод у Криму, готують провокацію − Херсонська ОВА
Сотні бійців російського "Шторма" готують провокацію з перевдяганням у форму України – ЦНС
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: