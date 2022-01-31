Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Заворушення організовував експоліцейський, якого підозрювали у роботі з бойовиками – джерела

Понеділок, 31 січня 2022, 19:34
Скриншот виступу Голубана у раді

Організатором провокацій, які планувалися в низці міст України та біля Офісу президента, виявився експолковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали у співпраці з російськими найманцями.

Джерело: два незалежних один від одного співрозмовника УП у правоохоронних органах

Деталі: Джерела підтверджують, що Голубан був організатором запланованих заворушень.

Він звільнений у 2018 році з лав Нацполіції.

На нього Служба безпеки заводила справу за підозрою у співпраці з бойовиками, але вона не дала результатів, зазначає співрозмовник.

Передісторія: Українські правоохоронці заявляють, що запобігли провокаціям, які включали масові заворушення та насилля до поліцейських під час акцій у низці міст України. Перша акція мала відбутися у Києві під Офісом президента вже 31 січня.  

Нагадаємо:                                                                              

  • 14 березня 2017 року біля Слов'янська правоохоронці зупинили людей, які хотіли приєднатися до блокади з ОРДЛО на Донбасі. З ними був екснардеп Парасюк.
  • Щодо цього інциденту відкрито провадження. 15 березня у сесійній залі разом із іншими людьми в камуфляжі з'явився полковник Нацполіції Голубан, який брав участь в інциденті з блокадниками. Пізніше Голубан заявив, що прийшов у Раду на запрошення нардепа Тетерука.
  • 16 березня Порошенко нагородив Голубана орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Українська правда
Теми: провокаціїполіціямітингиОРДЛО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
провокації
Під ОП готували заворушення з бутафорською кров'ю – МВС про провокації в низці міст
Росія готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити Україну – розвідка
У центрі Києва 1 грудня обмежать рух автомобілів
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...