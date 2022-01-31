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Заворушення організовував експоліцейський, якого підозрювали у роботі з бойовиками – джерела

Понеділок, 31 січня 2022, 18:34
Заворушення організовував експоліцейський, якого підозрювали у роботі з бойовиками – джерела
Скриншот виступу Голубана у раді

Організатором провокацій, які планувалися в низці міст України та біля Офісу президента, виявився експолковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали у співпраці з російськими найманцями.

Джерело: два незалежних один від одного співрозмовника УП у правоохоронних органах

Деталі: Джерела підтверджують, що Голубан був організатором запланованих заворушень.

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Він звільнений у 2018 році з лав Нацполіції.

На нього Служба безпеки заводила справу за підозрою у співпраці з бойовиками, але вона не дала результатів, зазначає співрозмовник.

Передісторія: Українські правоохоронці заявляють, що запобігли провокаціям, які включали масові заворушення та насилля до поліцейських під час акцій у низці міст України. Перша акція мала відбутися у Києві під Офісом президента вже 31 січня.  

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Нагадаємо:                                                                              

  • 14 березня 2017 року біля Слов'янська правоохоронці зупинили людей, які хотіли приєднатися до блокади з ОРДЛО на Донбасі. З ними був екснардеп Парасюк.
  • Щодо цього інциденту відкрито провадження. 15 березня у сесійній залі разом із іншими людьми в камуфляжі з'явився полковник Нацполіції Голубан, який брав участь в інциденті з блокадниками. Пізніше Голубан заявив, що прийшов у Раду на запрошення нардепа Тетерука.
  • 16 березня Порошенко нагородив Голубана орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Українська правда
Теми: провокаціїполіціямітингиОРДЛО
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