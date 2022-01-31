Заворушення організовував експоліцейський, якого підозрювали у роботі з бойовиками – джерела

Організатором провокацій, які планувалися в низці міст України та біля Офісу президента, виявився експолковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали у співпраці з російськими найманцями.

Джерело: два незалежних один від одного співрозмовника УП у правоохоронних органах

Деталі: Джерела підтверджують, що Голубан був організатором запланованих заворушень.

Він звільнений у 2018 році з лав Нацполіції.

На нього Служба безпеки заводила справу за підозрою у співпраці з бойовиками, але вона не дала результатів, зазначає співрозмовник.

Передісторія: Українські правоохоронці заявляють, що запобігли провокаціям, які включали масові заворушення та насилля до поліцейських під час акцій у низці міст України. Перша акція мала відбутися у Києві під Офісом президента вже 31 січня.

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