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Поліція затримала осіб, які планували масові заворушення в Україні

Неділя, 30 січня 2022, 21:27
Поліція затримала осіб, які планували масові заворушення в Україні
фото поліції

Нацполіція заявила про затримання групи осіб, які планували масові заворушення на території України.

Джерело: Національна поліція

Деталі: У поліції не наводять інших подробиць, однак анонсують брифінг з цього приводу в понеділок о 10 годині ранку.

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Дослівно: "Завтра, 31 січня, за участю міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції відбудеться брифінг щодо затримання осіб, які планували масові заворушення на території України".

Що передувало: 28 січня Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманого раніше агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі.

Того ж дня СБУ заявила про викриття чергового ворожого агента у Києві, завербованого бойовиками так званого "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: поліція
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