Поліція затримала осіб, які планували масові заворушення в Україні
Нацполіція заявила про затримання групи осіб, які планували масові заворушення на території України.
Джерело: Національна поліція
Деталі: У поліції не наводять інших подробиць, однак анонсують брифінг з цього приводу в понеділок о 10 годині ранку.
Дослівно: "Завтра, 31 січня, за участю міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції відбудеться брифінг щодо затримання осіб, які планували масові заворушення на території України".
Що передувало: 28 січня Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманого раніше агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі.
Того ж дня СБУ заявила про викриття чергового ворожого агента у Києві, завербованого бойовиками так званого "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.