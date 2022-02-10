Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

80 людей загинули через циклон "Бацірай" на Мадагаскарі

Четвер, 10 лютого 2022, 01:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість загиблих в результаті циклону "Бацірай" зросла до щонайменш як 80.

Джерело: AFP з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару

Деталі: Зокрема 60 загиблих було виявлено в районі Іконго, неподалік східного узбережжя.

Через "Бацірай"  60 тисяч людей евакуювалися. 94 тисячі людей потребують екстреної допомоги.

Низка неурядових організацій та агентств ООН розпочали розгортати ресурси, аби допомогти жертвам циклону. Франція направила 60 співробітників служби екстреної допомоги, щоб створити обладнання для очищення питної води та запустити дрони для оцінки збитків у важкодоступних районах. Також в країну прибули німецькі фахівці.

Що передувало: 7 лютого повідомлялося про 10 загиблих.

Нагадаємо:

  • Наприкінці січня острів накрив циклон "Ана", внаслідок чого загинуло 55 осіб, а 130 тисяч людей евакуювалися.
  • "Бацірай" пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год.  Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення  електроенергії.
  • Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель було зруйновано.

Теми: стихійне лихо
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
стихійне лихо
Через зсув у Колумбії загинули щонайменше 14 осіб
Циклон "Бацірай" забрав життя 10 людей на Мадагаскарі
Лавини в Австрії: за два дні загинули вісім людей
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...