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80 людей загинули через циклон "Бацірай" на Мадагаскарі

Четвер, 10 лютого 2022, 00:45
80 людей загинули через циклон Бацірай на Мадагаскарі
ФОТО: GETTY IMAGES

Кількість загиблих в результаті циклону "Бацірай" зросла до щонайменш як 80.

Джерело: AFP з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару

Деталі: Зокрема 60 загиблих було виявлено в районі Іконго, неподалік східного узбережжя.

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Через "Бацірай"  60 тисяч людей евакуювалися. 94 тисячі людей потребують екстреної допомоги.

Низка неурядових організацій та агентств ООН розпочали розгортати ресурси, аби допомогти жертвам циклону. Франція направила 60 співробітників служби екстреної допомоги, щоб створити обладнання для очищення питної води та запустити дрони для оцінки збитків у важкодоступних районах. Також в країну прибули німецькі фахівці.

Що передувало: 7 лютого повідомлялося про 10 загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Наприкінці січня острів накрив циклон "Ана", внаслідок чого загинуло 55 осіб, а 130 тисяч людей евакуювалися.
  • "Бацірай" пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год.  Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення  електроенергії.
  • Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель було зруйновано.

Теми: стихійне лихо
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