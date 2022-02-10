80 человек погибли из-за циклона "Бацирай" на Мадагаскаре
Четверг, 10 февраля 2022, 01:45
Число погибших в результате циклона "Бацирай" возросло до минимум 80.
Источник: AFP со ссылкой на Управление рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара
Детали: В частности, 60 погибших были обнаружены в районе Иконго, недалеко от восточного побережья.
Из-за "Бацирая" 60 тысяч человек эвакуировались. 94 тысячи человек нуждаются в экстренной помощи.
Ряд неправительственных организаций и агентств ООН начали развертывать ресурсы, чтобы помочь жертвам циклона. Франция направила 60 сотрудников службы экстренной помощи, чтобы создать оборудование для очистки питьевой воды и запустить дроны для оценки ущерба в труднодоступных районах. Также в страну прибыли немецкие специалисты.
Что предшествовало: 7 февраля сообщалось о 10 погибших.
Напомним:
- В конце января остров накрыл циклон "Ана", в результате чего погибли 55 человек, а 130 тысяч человек эвакуировались.
- "Бацирай" пронесся по суше поздно вечером в субботу, обрушившись на восточное побережье с ливнем и скоростью ветра 165 км/ч. Циклон вызвал наводнения, обвалил здания и вызвал отключение электроэнергии.
- Одним из наиболее пострадавших городов была Нуси-Варика, где почти 95% зданий было разрушено.