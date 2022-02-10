80 человек погибли из-за циклона "Бацирай" на Мадагаскаре

Число погибших в результате циклона "Бацирай" возросло до минимум 80.

Источник: AFP со ссылкой на Управление рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара

Детали: В частности, 60 погибших были обнаружены в районе Иконго, недалеко от восточного побережья.

Реклама:

Из-за "Бацирая" 60 тысяч человек эвакуировались. 94 тысячи человек нуждаются в экстренной помощи.

Ряд неправительственных организаций и агентств ООН начали развертывать ресурсы, чтобы помочь жертвам циклона. Франция направила 60 сотрудников службы экстренной помощи, чтобы создать оборудование для очистки питьевой воды и запустить дроны для оценки ущерба в труднодоступных районах. Также в страну прибыли немецкие специалисты.

Что предшествовало: 7 февраля сообщалось о 10 погибших.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: