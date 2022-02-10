Коронавірус: Понад 2,4 млн хворих, найбільше в Німеччині та США

За добу 8 лютого у світі виявили 2 420 178 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Німеччині – 238 410 випадків, у США – 227 458, у Бразилії – 183 533.

Реклама:

Майже стільки ж в РФ – 183 103. Крім того, у Туреччині – 108 563 інфікування.

Україна, де 38 257 хворих, на 18 місці у світі між Австрією та Чехією, у Європі – десята.

11 707 людей у світі за добу померли від вірусу. Україна за цим показником (240 смертей) на 11 місці у світі і на 7 в Європі.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 8 лютого в Україні госпіталізували з коронавірусом 4 385 хворих, одужали 17 063 особи.