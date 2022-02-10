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Коронавирус: Более 2,4 млн больных, больше всего в Германии и США

Четверг, 10 февраля 2022, 06:46
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 8 февраля в мире обнаружили 2 420 178 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в Германии – 238 410 случаев, в США – 227 458, в Бразилии – 183 533.

Почти столько же в РФ – 183 103. Кроме того, в Турции – 108 563 инфицирования.

Украина, где 38 257 больных, на 18 месте в мире между Австрией и Чехией, в Европе – десятая.

11 707 человек в мире за сутки скончались от вируса. Украина по этому показателю (240 смертей) на 11 месте в мире и 7 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 8 февраля в Украине госпитализировали с коронавирусом 4 385 больных, выздоровели 17 063 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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