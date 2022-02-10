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Covid в Україні: 41 694 нових хворих і 280 померлих за добу

Четвер, 10 лютого 2022, 08:22
Опорна лікарня, фото Одеської міськради

За добу 9 лютого в Україні лабораторно підтвердили 41 694 випадки коронавірусної хвороби і 280 смертей від Covid-19 – смертність продовжує зростати. 

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: Госпіталізували в цю середу 4 128 осіб, а одужали 16 628 осіб.

Серед 41,7 тисячі нових хворих – 3 486 дітей і 1 101 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Одеській області (3918) та в Києві (3880), Житомирській (2602), Дніпропетровській (2420), Львівськй (2280) і Хмельницькій (2109).

Летальних випадків другий день поспіль найбільше у Києві (25), а також в Івано-Франківській та Львівській (по 20), Чернігівській (16), Дніпропетровській, Донецькій, Хмельницькій і Черкаській (по 15) областях.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили 4 421 741 раз, зафіксували 3 729 976 одужань. Однак померли внаслідок Covid уже 102 167 людей.

Водночас, проти коронавірусу в Україні щеплено 15 520 587 людей: першу дозу вакцини отримали 15 520 585 людей, дві дози – 14 869 937 людей, третю дозу – 512 531 людина.

Нагадаємо: У попередні два дні Covid забрав життя 255 та 240 жителів України. 

Експерти Київської школи економіки пояснили, що смертність починає зростати на фоні того, що вже чотири тижні поспіль зростає захворюваність: "плюс 29% тиждень від тижня". Смертність від коронавірусу може зростати впродовж всього лютого, вважають у КШЕ.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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