Covid в Украине: 41 694 новых больных и 280 умерших за сутки

За сутки 9 февраля в Украине лабораторно подтвердили 41 694 случая коронавирусной болезни и 280 смертей от Covid-19 – смертность продолжает расти.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Детали: Госпитализировали в эту среду 4 128 человек, а выздоровели 16 628 человек.

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Среди 41,7 тысяч новых больных – 3 486 детей и 1 101 медработник.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Одесской области (3918) и в Киеве (3880), Житомирской (2602), Днепропетровской (2420), Львовской (2280) и Хмельницкой (2109).

Летальных случаев второй день подряд больше всего в Киеве (25), а также в Ивано-Франковской и Львовской (по 20), Черниговской (16), Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой и Черкасской (по 15) областях.

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За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили 4 421 741 раз, зафиксировали 3 729 976 выздоровлений. Однако умерли в результате Covid уже 102 167 человек.

В то же время, против коронавируса в Украине привито 15 520 587 человек: первую дозу вакцины получили 15 520 585 человек, две дозы – 14 869 937 человек, третью дозу – 512 531 человек.

Напомним: В предыдущие два дня Covid унес жизни 255 и 240 жителей Украины.

Эксперты Киевской школы экономики объяснили, что смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость: "плюс 29% неделя к неделе". Смертность от коронавируса может расти в течение всего февраля, считают в КШЭ.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП