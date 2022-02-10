Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Білорусі почалися масштабні військові навчання з Росією

Четвер, 10 лютого 2022, 09:32
Фото з сайту Міноборони РФ

Росія та Білорусь у четвер розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.

Про початок навчань повідомляється на сайті Міноборони Росії, пише "Європейська правда".

Спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" проводяться з "метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави", йдеться у повідомленні російського відомства.

Легенда навчань визначає дві сторони супротивників. З одного боку – "Республіка Полісся" та "Північна Федерація", з іншого боку – західна коаліція, куди увійшли "Няріс", "Поморія", "Клопія" та підконтрольні їм "терористичні організації".

Практичні дії військ відбуваються на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Білорусі. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

У ході навчань виконуються заходи щодо посилення охорони державного кордону "для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника".

Очікується, що в навчаннях з Білоруссю візьмуть участь близько 30 тисяч російських військових. Офіційно повідомлялося, що в для навачань в Білорусь стягнено системи ППО С-400 "Тріумф", дивізіон комплексів ППО малої дальності "Панцир-С", багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-35 та штурмові літаки Су-25СМ.

Начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов прибув до Білорусі, щоб проконтролювати готовність російських військових до участі у навчаннях.

НАТО заявляє, що спільні навчання знаменують собою найбільше стягнення військ Росії до Білорусі з часів холодної війни.

У США назвали навчання "ескалаційним заходом" на тлі напригу навколо України.

Речник Кремля назвав спільні навчання серйозними, сказавши, що Росія та Білорусь "стикаються з безпрецедентними загрозами".

Теми: РосіяБілорусьармія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Росія
Джонсон: Дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими"
Росія подумує евакуювати персонал своїх дипмісій з України
ФСБ заявила, що викрила групу "мінерів", яку організував український студент
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...