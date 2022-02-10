Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі почалися масштабні військові навчання з Росією

Четвер, 10 лютого 2022, 08:32
У Білорусі почалися масштабні військові навчання з Росією
Фото з сайту Міноборони РФ

Росія та Білорусь у четвер розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.

Про початок навчань повідомляється на сайті Міноборони Росії, пише "Європейська правда".

Спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" проводяться з "метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави", йдеться у повідомленні російського відомства.

Реклама:

Легенда навчань визначає дві сторони супротивників. З одного боку – "Республіка Полісся" та "Північна Федерація", з іншого боку – західна коаліція, куди увійшли "Няріс", "Поморія", "Клопія" та підконтрольні їм "терористичні організації".

Практичні дії військ відбуваються на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Білорусі. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

У ході навчань виконуються заходи щодо посилення охорони державного кордону "для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника".

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що в навчаннях з Білоруссю візьмуть участь близько 30 тисяч російських військових. Офіційно повідомлялося, що в для навачань в Білорусь стягнено системи ППО С-400 "Тріумф", дивізіон комплексів ППО малої дальності "Панцир-С", багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-35 та штурмові літаки Су-25СМ.

Начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов прибув до Білорусі, щоб проконтролювати готовність російських військових до участі у навчаннях.

НАТО заявляє, що спільні навчання знаменують собою найбільше стягнення військ Росії до Білорусі з часів холодної війни.

У США назвали навчання "ескалаційним заходом" на тлі напригу навколо України.

Речник Кремля назвав спільні навчання серйозними, сказавши, що Росія та Білорусь "стикаються з безпрецедентними загрозами".

Теми: РосіяБілорусьармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: