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В Беларуси начались масштабные военные учения с Россией

Четверг, 10 февраля 2022, 08:32
В Беларуси начались масштабные военные учения с Россией
Фото с сайта Минобороны РФ

Россия и Беларусь в четверг начали 10-дневные совместные военные учения, которые вызывают беспокойство из-за роста наращивания российских войск на границах Украины и опасений потенциального вторжения.

О начале учений сообщается на сайте Минобороны России, пишет "Европейская правда".

Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022" проводятся с "целью отработки задач по прекращению и отражению внешней агрессии во время ведения оборонной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства", говорится в сообщении российского ведомства.

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Легенда учений определяет две стороны противников. С одной стороны – "Республика Полесья" и "Северная Федерация", с другой – западная коалиция, куда вошли "Нярис", "Помория", "Клопия" и подконтрольные им "террористические организации".

Практические действия войск происходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский, Осиповичский и отдельных участках территории Беларуси. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулище.

В ходе учений выполняются мероприятия по усилению охраны государственной границы "для прекращения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов, поиска, блокировки, уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника".

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Ожидается, что в учениях с Беларусью примут участие около 30 тысяч российских военных. Официально сообщалось, что для нагрузок в Беларусь взысканы системы ПВО С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию, чтобы проконтролировать готовность российских военных к участию в учениях.

НАТО заявляет, что общие учения знаменуют собой самое большое взыскание войск России в Беларусь со времен холодной войны.

В США учения назвали "эскалационным мероприятием" на фоне напряженности вокруг Украины.

Представитель Кремля назвал совместные учения серьезными, сказав, что Россия и Беларусь "сталкиваются с беспрецедентными угрозами".

Темы: РосcияБеларусьармия
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