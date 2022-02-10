Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загроза РФ з моря: Данілов розповів, що розглянуть на виїзній РНБО

Четвер, 10 лютого 2022, 15:37
Загроза РФ з моря: Данілов розповів, що розглянуть на виїзній РНБО
Олексій Данілов. фото РНБО

Рада національної безпеки та оборони на виїзному засіданні 11 лютого розгляне невідкладне питання ризиків для морського судноплавства України через блокаду РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне".

Реклама:

Що передувало: У середу стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 11 лютого в Харкові.

Як пояснили УП, засідання проведуть в області, яка я прикордонною з Росією, та обговорюватимуть серед іншого питання формування сил територіальної оборони.

Про весь порядок денний не повідомлялося.

ВІДЕО ДНЯ
Валентина Романенко, УП
Теми: РНБОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Росія заблокує морські шляхи до українських портів – АМПУ
Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом, бо той не хоче говорити з бойовиками
Генсек НАТО обговорив із Зеленським російські війська довкола України
Глава МЗС Британії: я чітко сказала Лаврову, що Росія має піти на деескалацію
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: