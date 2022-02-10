Загроза РФ з моря: Данілов розповів, що розглянуть на виїзній РНБО
Рада національної безпеки та оборони на виїзному засіданні 11 лютого розгляне невідкладне питання ризиків для морського судноплавства України через блокаду РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне".
Що передувало: У середу стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 11 лютого в Харкові.
Як пояснили УП, засідання проведуть в області, яка я прикордонною з Росією, та обговорюватимуть серед іншого питання формування сил територіальної оборони.
Про весь порядок денний не повідомлялося.