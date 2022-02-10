Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Загроза РФ з моря: Данілов розповів, що розглянуть на виїзній РНБО

Четвер, 10 лютого 2022, 16:37
Олексій Данілов. фото РНБО

Рада національної безпеки та оборони на виїзному засіданні 11 лютого розгляне невідкладне питання ризиків для морського судноплавства України через блокаду РФ частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне".

Що передувало: У середу стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 11 лютого в Харкові.

Як пояснили УП, засідання проведуть в області, яка я прикордонною з Росією, та обговорюватимуть серед іншого питання формування сил територіальної оборони.

Про весь порядок денний не повідомлялося.

Валентина Романенко, УП
Теми: РНБОРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Росія заблокує морські шляхи до українських портів – АМПУ
Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом, бо той не хоче говорити з бойовиками
Генсек НАТО обговорив із Зеленським російські війська довкола України
Глава МЗС Британії: я чітко сказала Лаврову, що Росія має піти на деескалацію
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...