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Угроза РФ с моря: Данилов рассказал, что рассмотрят на выездном СНБО

Четверг, 10 февраля 2022, 15:37
Угроза РФ с моря: Данилов рассказал, что рассмотрят на выездном СНБО
Алексей Данилов. фото СНБО

Совет национальной безопасности и обороны на выездном заседании 11 февраля рассмотрит неотложный вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады РФ части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского. морей. Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный".

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Что предшествовало: В среду стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу 11 февраля в Харькове.

Как пояснили УП, заседание проведут в области, которая граничит с Россией, и будут обсуждать среди прочего вопрос формирования сил территориальной обороны.

Об полной повестке дня не сообщалось.

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Валентина Романенко, УП
Темы: СНБОРосcия
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