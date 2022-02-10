Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі проти Філатова порушили кримінальну справу

Альона Мазуренко Четвер, 10 лютого 2022, 17:44
У Білорусі проти Філатова порушили кримінальну справу
Борис Філатов, ФОТО З FACEBOOK МІСЬКРАДИ

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти міського голови Дніпра Бориса Філатова через те, що біля будівлі мерії міста вивісили біло-червоно-білий прапор замість державного прапора сусідньої країни.

Джерело: прес-служба Генпрокуратури Білорусі

Дослівно: "Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно міського голови Дніпра Бориса Філатова – йому інкриміновано розпалювання національної ворожнечі".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що Філатов "організував зняття національного символу Білорусі" і таким чином "знущався з історичної та культурної реліквії", "принизив національну честь і гідність білорусів".

Його дії в Білорусі кваліфікували за ч.2 ст.130 кримінального кодексу та направили для розслідування до слідчого комітету.

Мер Дніпра раніше пояснював, що флагштоки та прапори біля будівлі держустанови встановили у рамках "бюджету участі", тобто це була ідея містян і вони самі ухвалювали рішення.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Філатова: "У 2019 році у найпопулярнішій міській програмі партиципаторного фінансування переміг молодіжний проект "Алеї багатонаціонального міста".

Так, біля міськради з'явилися прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини та прапор кримських татар".

За його словами, це була ідея містян, що об'єднала всі національні громади, які мешкають у Дніпрі.

Після подій у Білорусі прапор біля будівлі мерії Дніпра змінили на біло-червоно-білий – "символ її національного руху зі столітньою історією".

Що було раніше: Через біло-червоно-білий прапор Білорусь направила Україні ноту протесту. Також Білорусь вимагає офіційних вибачень та розслідування цього випадку.

Теми: БілорусьФілатовДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: