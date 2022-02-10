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У Білорусі проти Філатова порушили кримінальну справу

Мазуренко Альона Четвер, 10 лютого 2022, 18:44
Борис Філатов, ФОТО З FACEBOOK МІСЬКРАДИ

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти міського голови Дніпра Бориса Філатова через те, що біля будівлі мерії міста вивісили біло-червоно-білий прапор замість державного прапора сусідньої країни.

Джерело: прес-служба Генпрокуратури Білорусі

Дослівно: "Генеральна прокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу стосовно міського голови Дніпра Бориса Філатова – йому інкриміновано розпалювання національної ворожнечі".

Деталі: Зазначається, що Філатов "організував зняття національного символу Білорусі" і таким чином "знущався з історичної та культурної реліквії", "принизив національну честь і гідність білорусів".

Його дії в Білорусі кваліфікували за ч.2 ст.130 кримінального кодексу та направили для розслідування до слідчого комітету.

Мер Дніпра раніше пояснював, що флагштоки та прапори біля будівлі держустанови встановили у рамках "бюджету участі", тобто це була ідея містян і вони самі ухвалювали рішення.

Пряма мова Філатова: "У 2019 році у найпопулярнішій міській програмі партиципаторного фінансування переміг молодіжний проект "Алеї багатонаціонального міста".

Так, біля міськради з'явилися прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини та прапор кримських татар".

За його словами, це була ідея містян, що об'єднала всі національні громади, які мешкають у Дніпрі.

Після подій у Білорусі прапор біля будівлі мерії Дніпра змінили на біло-червоно-білий – "символ її національного руху зі столітньою історією".

Що було раніше: Через біло-червоно-білий прапор Білорусь направила Україні ноту протесту. Також Білорусь вимагає офіційних вибачень та розслідування цього випадку.

Теми: БілорусьФілатовДніпро
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