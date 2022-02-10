В Беларуси на Филатова завели уголовное дело

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова из-за того, что возле здания мэрии города вывесили бело-красно-белый прапор вместо государственного флага соседней страны.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси

Дословно: "Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды".

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Детали: Отмечается, что Филатов "организовал снятие национального символа Беларуси" и таким образом "надругался над исторической и культурной реликвией", "унизил национальную честь и достоинство белорусов".

Действия в Беларуси квалифицировали по ч.2 ст.130 уголовного кодекса и направили для расследования в следком страны.

Мэр Днепра ранее объяснял, что флагштоки и флаги возле здания госсовета установили в рамках "бюджета участия", то есть это была идея горожан и они сами принимали решение.

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Прямая речь Филатова: "В 2019 году в самой популярной городской программе партиципаторного финансирования победил молодежный проект "Аллеи многонационального города".

Так, возле горсовета появились флаги Азербайджана, Беларуси, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар".

По его словам, это была идея горожан, объединяющая все национальные громады, живущие в Днепре.

После событий в Беларуси флаг возле здания мэрии Днепра сменили на бело-красно-белый - "символ её национального движения со столетней историей".

Что было раньше: Из-за бело-красного-белого флага Беларусь направила Украине ноту протеста. Также Беларусь требует официальных извинений и разбирательства по этому поводу.