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Україна воює з Росією, а не з "сепаратистами" – МЗС та Мінкульт іноземним журналістам

Четвер, 10 лютого 2022, 20:35
ФОТО: ТАСС

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернулися до українських та іноземних журналістів із закликом покладатися на факти у висвітленні російсько-українського збройного конфлікту.

Джерело: Мінкульт

Дослівно: "Війна у Донецькій та Луганській областях є міжнародним збройним конфліктом, який розпочався з окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Цієї позиції дотримується не лише Україна, але і міжнародна спільнота. У численних заявах Група семи, керівництво ЄС і НАТО, індивідуальні країни євроатлантичного простору наголошують, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником. Тристороння контактна група, яка працює над врегулюванням збройного конфлікту, складається з трьох сторін: України, яка захищається; Росії, яка напала; ОБСЄ як посередника між ними. До Нормандського формату входять Україна, Росія та Франція з Німеччиною як посередники.

Таким чином, російські окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську не мають жодної суб’єктності ані в переговорному процесі, ані в ухваленні рішень. Ми просимо українських та іноземних журналістів не створювати псевдосуб’єктність в інформаційному просторі для тих, хто не має цієї суб’єктності в реальному світі. Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей знаходяться під повним контролем окупанта, Російської Федерації".

Деталі: Міністерства пояснили цю заяву сильною шкодою російською пропаганди і просять людей на неї не піддаватися.

Також МЗС та Мінкульт нагадали, що працівники медіа будь-якої країни може відвідати ОРДЛО лише через українські пункти пропуску. Перетин будь-яким іншим способом буде порушенням закону.

Передісторія:

  • 8 лютого у Міністерстві закордонних справ звернули увагу агентства Reuters на публікацію, у якій окупаційні сили РФ на Донбасі названо "сепаратистами".  
  • Ткаченко розкритикував міжнародних журналістів, що беруть інтерв’ю у бойовиків на Донбасі і називають їх "сепаратистами".

Українська правда
Теми: МЗСМінкультуриРосіявійна
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