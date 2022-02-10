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Украина воюет с Россией, а не с "сепаратистами" – МИД и Минкульт иностранным журналистам

Четверг, 10 февраля 2022, 19:35
Украина воюет с Россией, а не с сепаратистами – МИД и Минкульт иностранным журналистам
ФОТО: ТАСС

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратились к украинским и иностранным журналистам с призывом полагаться на факты в освещении российско-украинского вооруженного конфликта.

Источник: Минкульт

Дословно: "Война в Донецкой и Луганской областях является международным вооруженным конфликтом, который начался с оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь.

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Этой позиции придерживается не только Украина, но и международное сообщество. В многочисленных заявлениях Группа семи, руководство ЕС и НАТО, индивидуальные страны евроатлантического пространства подчеркивают, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Трехсторонняя контактная группа, работающая над урегулированием вооруженного конфликта, состоит из трех сторон: защищающейся Украины; напавшей России; ОБСЕ как посредника между ними. В Нормандский формат входят Украина, Россия и Франция с Германией как посредники.

Таким образом, у российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске нет никакой субъектности ни в переговорном процессе, ни в принятии решений. Мы просим украинских и иностранных журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире. Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся под полным контролем оккупанта Российской Федерации".

Детали: Министерства объяснили это заявление сильным вредом российской пропаганды и просят людей на него не поддаваться.

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Также МИД и Минкульт напомнили, что работники медиа любой страны могут посетить ОРДЛО только через украинские пункты пропуска. Пересечение любым другим способом будет нарушением закона.

Предыстория:

  • 8 февраля в министерстве иностранных дел Украины обратили внимание агентства Reuters на публикацию, в которой оккупационные силы РФ на Донбассе названы "сепаратистами".
  • Ткаченко подверг критике международных журналистов, которые берут интервью у боевиков на Донбассе и называют их "сепаратистами".

Украинская правда
Темы: МИДМинкультурыРосcиявойна
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