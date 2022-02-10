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Глава ДБР анонсував нові імена у "вугільній справі"

Четвер, 10 лютого 2022, 22:49
Глава ДБР анонсував нові імена у вугільній справі
ОЛЕКСІЙ СУХАЧОВ. ФОТО ДБР

Директор Державного Бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував появу нових фігурантів у "вугільній справі", фігурантами якої зараз є п'ятий президент Петро Порошенко та народний депутат Віктор Медведчук.

Джерело: Сухачов в ефірі "Право на владу", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Сухачова: "Було пред'явлено підозру… чотирьом особам на чолі з Медведчуком та Порошенком. Хочу повідомити українців, що незабаром ви почуєте нові імена та прізвища".

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Деталі: За його словами, наразі матеріали кримінального провадження становлять понад 120 тисяч сторінок документальних матеріалів.

Директор ДБР додав, що завершальна стадія справи, як визначив суд, наприкінці серпня 2022 року. Але за необхідності терміни можуть продовжити.

Нагадаємо: Згідно з даними УП, "вугільною" справою опікується заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

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Теми: ДБРПорошенкоМедведчуквугілля
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