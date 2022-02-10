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Глава ГБР анонсировал новые имена в "угольном деле"

Четверг, 10 февраля 2022, 23:49
АЛЕКСЕЙ СУХАЧЕВ. ФОТО ГБР

Директор Государственного Бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых фигурантов в "угольном деле", фигурантами которого сейчас являются пятый президент Петр Порошенко и народный депутат Виктор Медведчук.

Источник: Сухачев в эфире "Право на владу", которого цитирует "Интерфакс-Украна"

Прямая речь Сухачева: "Было предъявлено подозрение… четверым лицам во главе с Медведчуком и Порошенко. Хочу сообщить украинцам, что вскоре вы услышите новые имена и фамилии".

Детали: По его словам, в настоящее время материалы уголовного производства составляют более 120 тысяч страниц документальных материалов.

Директор ГБР добавил, что завершающая стадия дела, как определил суд, конец августа 2022 года. Но при необходимости сроки могут продлить.

Напомним: Согласно данным УП, "угольным" дело занимается заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

Темы: ГБРПорошенкоМедведчукуголь


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