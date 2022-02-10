Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава ГБР анонсировал новые имена в "угольном деле"

Четверг, 10 февраля 2022, 22:49
Глава ГБР анонсировал новые имена в угольном деле
АЛЕКСЕЙ СУХАЧЕВ. ФОТО ГБР

Директор Государственного Бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых фигурантов в "угольном деле", фигурантами которого сейчас являются пятый президент Петр Порошенко и народный депутат Виктор Медведчук.

Источник: Сухачев в эфире "Право на владу", которого цитирует "Интерфакс-Украна"

Прямая речь Сухачева: "Было предъявлено подозрение… четверым лицам во главе с Медведчуком и Порошенко. Хочу сообщить украинцам, что вскоре вы услышите новые имена и фамилии".

Реклама:

Детали: По его словам, в настоящее время материалы уголовного производства составляют более 120 тысяч страниц документальных материалов.

Директор ГБР добавил, что завершающая стадия дела, как определил суд, конец августа 2022 года. Но при необходимости сроки могут продлить.

Напомним: Согласно данным УП, "угольным" дело занимается заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГБРПорошенкоМедведчукуголь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ГБР
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни
ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: