В Україну прибули 130 тонн військової допомоги від США

В Україну прибули два літаки зі 130 тоннами військової допомоги від США.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Деталі: Зазначається, що всередині – протитанкові комплекси Javelin, бойові постріли для гранатомета та оборонна амуніція для Збройних сил.

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Дослівно: "Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн.

Загалом на сьогодні ми отримали 15 птахів з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тон".

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Що передувало: Добою раніше до України прибули два літаки з військовою допомогою від США - там було 160 тонн зброї.