У Борисполі приземлився другий за день американський літак з допомогою Україні

Літак, який прибув до Борисполя. Фото: twitter Резнікова

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився ще один літак з американською збройною допомогою.

Джерело: twitter-сторінка міністра оборони Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Сьогодні "день відкритих дверей" у Борисполі! Відразу після дев’ятого літака зі Сполучених Штатів, прилетів десятий за ліком".

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Деталі: Міністр додав, що на борту судна міститься 80 тонн боєприпасів. Це десята партія із пакету безпекової допомоги США в розмірі 200 мільйонів доларів.

Передісторія:

Перед цим, увечері 9 лютого до Києва прилетів літак з 80 тоннами американської збройної допомоги. Це був дев’ятий за ліком літак з Америки.

Крім того, у "Борисполі" приземлився літак з військовою допомогою з Великої Британії. Міністр Резніков розповів, що на борту привезли спорядження для новосформованих загонів територіальної оборони.