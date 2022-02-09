У Борисполі приземлився другий за день американський літак з допомогою Україні
Середа, 9 лютого 2022, 21:11
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився ще один літак з американською збройною допомогою.
Джерело: twitter-сторінка міністра оборони Олексія Резнікова
Пряма мова Резнікова: "Сьогодні "день відкритих дверей" у Борисполі! Відразу після дев’ятого літака зі Сполучених Штатів, прилетів десятий за ліком".
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Деталі: Міністр додав, що на борту судна міститься 80 тонн боєприпасів. Це десята партія із пакету безпекової допомоги США в розмірі 200 мільйонів доларів.
Передісторія:
- Перед цим, увечері 9 лютого до Києва прилетів літак з 80 тоннами американської збройної допомоги. Це був дев’ятий за ліком літак з Америки.
- Крім того, у "Борисполі" приземлився літак з військовою допомогою з Великої Британії. Міністр Резніков розповів, що на борту привезли спорядження для новосформованих загонів територіальної оборони.
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Українська правда